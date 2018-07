Wilbur Schramm: Mass Media and National Development. Information in the Developing Countries. Stanford, Calif.; Stanford University Press/Paris; 333 Seiten, UNESCO.

Die modernen Massenkommunikationsmittel haben in großem Maßstab den Vergleich zwischen den materiellen und sozialen Lebensstandards in Entwicklungsländern und Industrieländern ermöglicht („Demonstrationseffekt“) und dadurch wesentlich dazu beigetragen, daß auf der einen Seite Hoffnungen wie Ansprüche, auf der anderen Hilfsbereitschaft wie auch politisch-wirtschaftliche Überlegungen aufkamen. Trotz der Bedeutung der Massenkommunikatonsmittel für die Entwicklungsländer und -hilfe gibt es wenig Veröffentlichungen, die in diesen Themenbereich zusammenfassend einführen und einen ersten Überblick bieten. Zu diesen wenigen, dringend erforderlichen Publikationen zählt zweifellos dieses Buch.

Die Einleitung veranschaulicht, was es für den einzelnen in seiner sozialen Umwelt bedeutet, in einem Entwicklungsland zu leben. Der Autor betrachtet dabei die Entwicklungsproblematik keineswegs einseitig unter quantitativen Gesichtspunkten. Die ersten drei Kapitel behandeln die allgemeine Bedeutung der Information für den Entwicklungsprozeß, den Informationsfluß (seine Bahnen und Mittel) zwischen und in einzelnen Ländern, sowie die Verteilung der Massenkommunikationsmittel in der Welt. Die Entwicklungsländer sind die „have-nots“.

Grundlegend sind die dann folgenden Ausführungen darüber, was die Massenmedien direkt und indirekt zu der sozio-ökonomischen Mobilisierung der Entwicklungsländer beitragen können. Wenn sie nur angemessen und mit den anderen Entwicklungsprogrammen wohlkoordiniert aigewandt werden, wirken Informationen und Massenmedien als entscheidende Anstöße oder Beschleunigungsmomente der Entwicklungsprozesse. Voraussetzung dafür ist jedoch eine planvolle, umfassende Kommunikationsforschung, deren Merkmale, Aufgaben und Hemmnisse Schramm darstellt.

Es folgen Ausführungen über personelle und finanzielle „Probleme und über die Planungsstufen beim Aufbau der Massenmedien. Gesetzliche und institutionelle Regelungen werden gesondert von Fernand Terrou erörtert.

Mit fünfzehn Empfehlungen an die Entwicklungsländer und -helfer schließt der Autor den Textteil ab. Im Anhang finden sich nützliche Ergänzungen: Statistiken, Schemata für Bestandsaufnahmen, Überlegungen zur Bedeutung der Nachrichtensatelliten im Hinblick auf die Massenmedien in Entwicklungsländern.

Die Brauchbarkeit der reichhaltigen Bibliographie ließe sich durch einfache Gruppierung noch erhöhen. Ein ausführlicheres Register, das auch das bibliographische Material erschließt, wäre wünschenswert. Der Versuch einer Typisierung der unterschiedlichen politisch-ideologischen und sozialen Bedingungen, unter denen die Massenkommunikationsmittel in den Entwicklungsländern sich entfalten, hätte von Nutzen sein können.

Insgesamt aber muß man dem Autor, der theoretische und praktische Gesichtspunkte in der Darstellung fruchtbar zu verbinden weiß, dankbar sein. Mit dieser Veröffentlichung, die viele aufmerksame Leser in den Entwicklungsländern selbst wie auch in den Entwicklungshilfe leistenden Industrieländern finden, sollte, hat Wilbur Schramm ein weiteres Mal sein Gespür dafür bewiesen, welche Bücher zu bestimmten Zeitpunkten benötigt werden. Bei einer Übersetzung ins Deutsche müßte die durchgehend klare Diktion des Werkes gewahrt bleiben. Jörg Aufermann