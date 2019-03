Die Gleichberechtigung von Kapital und Arbeit in der Wirtschaft

Von Michael Jungblut

Was lange erwartet worden war, geschah am 6. Oktober in Dortmund: Die deutschen Gewerkschaften präsentierten kurz nach der Bundestagswahl der Öffentlichkeit ihre Forderungen nach einer stärkeren Beteiligung der Arbeitnehmer an der Unternehmensführung. Gegner wie Befürworter der Mitbestimmung hatten sich seit Monaten die Munition für die kommenden Auseinandersetzungen zurechtlegen können. Entsprechend scharf wurde daher auch in den letzten Tagen geschossen. Die Qualität der Argumente entsprach dabei allerdings nicht immer der Länge der Vorbereitungszeit. Auch waren die Forderungen der Gewerkschaften noch nicht so präzise formuliert, wie man es hätte erwarten können.

Warum fordern die Gewerkschaften aber mit soviel Nachdruck neue Rechte für den Arbeitnehmer? Der Grund kann gewiß nicht der sein, daß die Bundesrepublik ein hinsichtlich der Mitbestimmung unterentwickeltes Land ist. Denn so weitgehende Rechte wie hierzulande haben die Arbeitnehmer in keinem anderen westlichen Land – und im Ostblock (vielleicht mit Ausnahme Jugoslawiens) schon gar nicht.

Im Ausland sind die deutschen Gewerkschaften mit ihren Mitbestimmungsforderungen auf wenig Verständnis gestoßen. Nicht nur die Arbeitnehmervertreter in den sozialistisch regierten skandinavischen Ländern, auch die in ihren Forderungen und Methoden gewiß nicht sehr zurückhaltenden Bosse der amerikanischen Gewerkschaften haben bisher Wenig Neigung gezeigt, sich für eine Nachahmung des deutschen Beispiels stark zu machen. Ähnlich ist es in Großbritannien.

Das Ausland macht nicht mit

Die englischen Gewerkschaften haben sich für eine klare Trennung der Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern entschieden. Sie lehnen es strikt ab, in irgendeiner Form die Mitverantwortung für die Unternehmensleitung zu übernehmen. Das Ziel der englischen Gewerkschaftsfunktionäre liegt woanders: Sie wirken nur auf nationaler Ebene an der Vorbereitung wirtschaftspolitischer Entscheidungen mit: in den wirtschaftlichen Beiräten der Regierung und bei der Ausarbeitung der langfristigen Wirtschaftspläne.