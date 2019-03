Bundeskanzler Erhard wird schon bald vor schwere außen- und militärpolitische Entscheidungen gestellt. Im nächsten Monat wollen die Verteidigungsminister der bedeutendsten NATO-Staaten von der Bundesregierung wissen, wie sie sich künftig die Zusammenarbeit in der Kernwaffenstrategie vorstellt. Nach seiner Genesung will Präsident Johnson auch von Ludwig Erhard selber hören, ob die Bundesrepublik nach wie vor an einer multilateralen Atomstreitmacht der NATO beteiligt sein will.

Über drei Pläne wird zur Zeit in der NATO diskutiert:

die MLF, eine Flotte von 25 "Polaris"-Frachtern mit gemischt nationalen Besatzungen unter gemeinsamer Kontrolle.

die ANF, eine britische Abwandlung der MLF, die um die britischen Polaris-U-Boote und V-Bomber erweitert würde und bei der die Angelsachsen Privilegien hätten.

das "select comittee", ein Koordinationsausschuß, dem die USA, England, Italien und die Bundesrepublik angehören würden.

Die britische Regierung und verschiedene Gruppen in Washington würden die Lösung Nr. 3 vorziehen, da die Sowjetunion dann wahrscheinlich ihren Widerstand gegen einen Vertrag über das Verbot der Weitergabe von Atomwaffen aufgeben wird. Bisher hatte Moskau ein solches Abkommen strikt abgelehnt, solange der Westen auf eine unmittelbare Beteiligung der Deutschen an der Kontrolle und den Besitz von Atomwaffen nicht verzichten wollte.

Außenminister Schröder und Verteidigungsminister von Hassel waren bis in die letzten Wochen entschiedene Anhänger des MLF-Systems. Ihnen erscheint die Mitwirkung an der strategischen Planung ungenügend, solange die Bundeswehr nicht an einem System atomarer Mittelstrecken-Raketen beteiligt ist. Hingegen hat der CSU-Vorsitzende Strauß, der eine europäische Atomstreitmacht unter französischer Mitwirkung vorzöge, die MLF eindeutig abgeschrieben.