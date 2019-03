Die Forderungen der amerikanischen Neger

Von Joachim Schwelien

In Hayneville, im Staat Alabama, ist in diesen Tagen der Ingenieur Tom Coleman freigesprochen worden. Coleman hatte als Hilfssheriff einen Studenten erschossen und einen Geistlichen schwer verletzt. Die Opfer waren Mitarbeiter der Bürgerrechtsbewegung; der Sheriff schoß auf sie, als die beiden zum Mittagessen in einen Drugstore gingen. Hayneville liegt in einem Landkreis, dessen Bevölkerung zu 81 Prozent aus Negern besteht. Kein Farbiger war berechtigt, als Geschworener zu wirken. Das Schwurgericht bestand nur aus Weißen.

Die Entrüstung über dieses Urteil war riesengroß – wenigstens im liberalen Amerika. Aber der Aufschrei der Empörung über diesen Spruch wird bald verhallen. Seit 1960 sind in den Südstaaten schon 26 Menschen ermordet worden, die alle für die Gleichberechtigung der Neger tätig waren; 17 waren Farbige und neun Weiße. In 23 Fällen wurden die Täter freigesprochen oder von der Polizei nicht ermittelt, in den drei übrigen Verfahren wurden sie wegen Totschlag verurteilt, einer mit Bewährung. In einigen Fällen sind Männer, die ganz ohne Zweifel an den Untaten beteiligt waren, vom Ku-Klux-Klan und anderen segregationistischen Organisationen dem Publikum als Volkshelden präsentiert worden, als Beispiel dafür, wie man mit Negern umgeht.

Ins Getto abgedrängt

Die Bundesregierung in Washington ist gegen diese Art von Rechtsprechung machtlos, denn die Justiz ist in all diesen Fällen Sache der Staaten. Nur wenn ein Gesetz vom Kongreß verabschiedet würde, das Mord und Totschlag, begangen in der Absicht, jemandem die Grundrechte der amerikanischen Verfassung streitig zu machen, in die Kompetenz der Bundesgerichtsbarkeit überführte, könnte diesen Civil Rights-Morden Einhalt geboten werden. Aber niemand denkt daran, solch ein Gesetz vorzuschlagen. Was den Indern die heiligen Kühe sind, bedeuten den Amerikanern die "Staatsrechte". Niemand wagt diesen Rest der Souveränität anzutasten, der den fünfzig Bundesstaaten noch geblieben ist.

Dieser Rest von Souveränität wurde in manchen Staaten dazu benutzt, das große Bürgerrechtsgesetz vom vergangenen Jahr in der Praxis zu hintertreiben. Dieses Gesetz sah die Gleichstellung der Farbigen am Arbeitsplatz, an allen publikumsoffenen Einrichtungen wie Gaststätten, Hotels und Geschäften vor, bestimmte die endgültige Integration der Schulen und sicherte den Negern dort das Wahlrecht zu, wo sie es bisher noch nicht ausüben konnten.