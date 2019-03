Prinz Charles, der 16 jährige britische Thronerbe, wird im nächsten Jahr auf Wunsch seiner Eltern für mehrere Monate die Geelong-Schule, eine der besten Privatschulen in Australien, besuchen.

Ernesto "Che" Guevara, aus Kuba verschwundener Guerilla-Spezialist, soll nach ägyptischen Meldungen vorige Woche bei einem Gefecht im Kongo auf der Seite der Kongo-Rebellen gefallen sein. Mit ihm sei auch der kongolesische Rebellenführer Gaston Soumialot getötet worden. Soumialot konnte zwei Tage später in Daressalam (Tansania) seine Todesanzeige in der Zeitung lesen.

Angel Severo Cabral, rechtsgerichteter Politiker in der Dominikanischen Republik und alter Gegner des Ex-Präsidenten Juan Bosch, wurde von einer wütenden Menge erschossen, als er seine alte Wohnung im ehemaligen Rebellenviertel von Santo Domingo wieder beziehen wollte. Seine Ermordung zog neue Unruhen in der Hauptstadt nach sich.

Bertrand Russell, britischer Philosoph, Pazifist und Nobelpreisträger, hat nach 51 jähriger Zugehörigkeit zur Labour-Partei auf einer öffentlichen Kundgebung seine Mitgliedskarte zerrissen. Der 93jährige wollte gegen den britischen Beistand für die US-Intervention in Vietnam protestieren.

Norbert Burger, Innsbrucker Dozent und 26 Mitangeklagte, die an Sprengstoffanschlägen in Südtirol schuldig sein sollen, wurden von einem Geschworenengericht in Graz freigesprochen. Nach dem Freispruch sangen die Angeklagten im Gerichtssaal das Andreas-Hofer-Lied.