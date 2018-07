Nachwuchssorgen sind auch Narrensorgen. Hugo Cremer der sechzigjährige Präsident des „Bundes Deutscher Karneval“, hat die Jugendämter Nordrhein-Westfalens gebeten, Jungvolk für Bütt und Garde zu werben. Um den Ämtern die Aufgabe schmackhaft zu machen, zog er gar an langen Haaren ein pädagogisches Anliegen herbei: „Nichts gegen die Beatle-Anhänger. Die finden eines Tages ohnehin zum Friseur zurück. Aber vielleicht können wir alten Karnevalisten diesen Prozeß beschleunigen.“ Ob die Narrenperücken und alten Zöpfe kleidsamer sind als die immerhin echten Beatleschöpfe, ist eine Geschmacksfrage, die sehr eindeutig nur in rheinischen Karnevalistenkreisen entschieden wird. Dort würzt man, wie sich’s neuerdings schickt, die heimische Fastnacht, die alle Jahre wiederkehrende Fröhlichkeit, mit einem Schuß internationaler Verbrüderung – ein Schlagwort, dem sich seit de Gaulles und erst recht seit Queen Elisabeths Besuch in der Bundesrepublik kaum ein deutscher Verein entziehen kann. Hugo Cremer drückt das so aus: „Über Europas wankende Grenzen hinweg soll ein grenzenloser Spaß die Völker einander näherbringen.“ Dem grenzenlosen Spaß werden allerdings aus den eigenen Reihen Grenzen gesetzt: nicht alle Karnevalisten sind von der Idee begeistert, man möchte lieber „unter sich bleiben“. Das nennt man Narrenfreiheit! he