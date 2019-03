Von Wolfgang Paul

Sechshundert Jahre Tradition und Erfolg. Mit dem Slogan wirbt der Karlsbad-Prospekt des staatlichen Touristikbüros der Tschechoslowakei, aber auch mit Goethe: "Weimar, Karlsbad und Rom sind die einzigen Orte, wo ich leben möchte." Die Zahl der Westtouristen in der ČSSR hat 1965 einen neuen Rekord erreicht: Von Januar bis Juni waren es allein 380 000. Aber viele dieser Touristen sind nicht nur neugierig auf Prag; sie gehen in die berühmten Heilbäder in Nordböhmen oder Mähren, die ganzjährig geöffnet sind. Man spricht von 200 000 Übernachtungen westdeutscher Kurgäste in diesem Jahr.

Karlsbad, Marienbad, Franzensbad, Pistyan (Tieštany), Luhacovice kehren zurück in die europäische, internationale Bädergesellschaft, ja, diese alten Namen werden zu Magneten für Heilungssuchende aus der Bundesrepublik.

Hierfür gibt es zwei vorherrschende Gründe: der verhältnismäßig niedrige Pauschalpreis und die Anziehungskraft der berühmten Orte, die früher nur Wohlhabenden offenstanden, heute aber auch dem Normalverdiener.

In einem Westberliner Reisebüro trafen wir im Oktober einen Kunden, der eben aus Karlsbad zurückgekehrt war. Wir fragten ihn, ob denn Karlsbad für die verwöhnten Westdeutschen wieder akzeptabel sei. Der Mann sah uns grimmig an: "Früher konnte ich mir Karlsbad nicht leisten. Aber heute wird man dort wie ein König behandelt. Ich fahre nächstes Jahr wieder hin."

Die Bevorzugung westdeutscher Touristen in der ČSSR ist bekannt: Sie werden dort besser untergebracht, freundlicher behandelt als Mitteldeutsche. Das gilt auch für die Bäder. Diese Verheißung lockt, aber ausschlaggebend sind doch wohl die Preise.

Für die Bäder werden 21tägige Pauschalkuren angeboten, die alles einschließen, was ein Kurgast braucht, vom Taschengeld abgesehen.