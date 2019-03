Es waren nicht so sehr die Preise, die vielen deutschen Touristen im Ausland die Urlaubslaune vergällten. Auch nicht das schlechte Wetter. Es waren vielmehr die vielen Deutschen, die ihnen überall über den Weg liefen.

"Vor zehn Jahren", erinnerte sich Herr Donnerknecht (Cuxhaven), "waren wir in Aquanta di bagno die einzigen Deutschen. Sonst nur Franzosen und Engländer. Da sollten Sie jetzt mal hinfahren!" Sie würden den Ort nicht wiedererkennen. Man spricht deutsch. Man kocht deutsch. Man lacht deutsch. Am Abend sitzen sie auf der Piazza – Kopf an Kopf. Nichts als Deutsche!". Er stöhnte bekümmert.

"An unserem Strand", erzählte Frau Herzbergsfelden (Düsseldorf), "beobachteten wir ein reizendes, sehr ruhiges Ehepaar. Es schienen Griechen zu sein. Wir sind sonst gern ganz für uns, schon wegen dieser vielen Landsleute überall. Dieses Ehepaar aber wollten wir unbedingt kennenlernen – und dann stammten sie aus Wuppertal. Wir haben uns wieder zurückgezogen."

"Ich habe sonst gar nichts gegen Deutsche", sagte Herr Müller-Kuchen (Cloppenburg), "aber wenn man mit eigenen Augen sehen muß, wie die sich im Ausland benehmen! Neulich ist mir die Geduld gerissen. Im Hafen von Porforio habe ich mir ein paar von denen vorgeknöpft und sie gehörig angebrüllt. Da haben die Spanier vielleicht Augen gemacht!".

"Um ganz sicher zu gehen", meinte Frau Schneckental (Ebingen), "zogen wir über Baharia erst Erkundigungen ein. Man versicherte uns, es sei fast deutschenfrei. Welch eine Enttäuschung am ersten Morgen, als wir unsere Bildzeitung kaufen wollten. Vergriffen! Die Deutschen waren uns zuvorgekommen. Da sind wir natürlich gleich abgereist."

"Um keine Deutschen zu treffen, muß man weit reisen", erklärte mir Herr Birnbaum (Bamberg), "darum fuhren wir diesmal zur Oase Nasiba in Zentralafrika. Zunächst war’s da auch sehr schön. Ziemlich afrikanischfremdartig. Und kein Wort deutsch. Wochenlang. Meine Frau und ich sprachen auch nur englisch miteinander. Aber eines Morgens erlebten wir einen fürchterlichen Schock. Aus dem Dickicht stießen sieben Touropa-Busse auf unsere Oase vor.

"Wo soll man noch hin?", klagten die Heinzelmanns (Bonn). "Überall diese vielen Deutschen. Da kann man ja gleich in Deutschland bleiben. Wie schön war es früher auf Mallorca, auf Ibiza, auf Ischia und an der Costa Brava. Und jetzt! Gelegentlich erlebt man allerdings auch freudige Überraschungen. In Positano hatten wir neulich im Hotel einen großen Tisch neben uns, mit Leuten, die sich schrecklich benahmen. Sie schrieen, lachten laut, bewarfen sich mit Brotkügelchen, bespritzten sich mit Wasser. Wir dachten schon: typisch deutsch. Dann hörten wir genauer hin. Es waren Schweizer. Aus Bern. Na, diese Freude. Mit denen waren wir natürlich bald ein Herz und eine Seele."