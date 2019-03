Von Werner Spies

Der Wohlstand des Denkens und Schreibens hat aus dem europäischen Schriftstellerverband, der COMES, nach ein paar Jahren bewundernswerter Solidarität eine müde Interessengemeinschaft gemacht. Wer oder was trägt daran die Schuld?

Die Einladung der COMES, eine Woche in Rom zu verbringen und über die Avantgarde zu diskutieren, brachte zwar eine Menge von Leuten, schwer qualifizierbaren allerdings zumeist, auf die Beine. Allein: Das Gros ließ sich kurz einmal bei der Tagung sehen und war dann nur noch bei den Mahlzeiten und bei der Premiere des neuesten Fellini-Films "Giulietta degli Spiriti" anwesend.

Niemand konnte in diesen Tagen glauben, daß die COMES einmal voller Zündstoff war, daß sie mitten im kalten Krieg gegründet wurde und zur Liberalisierung der Beziehungen zwischen Ost und West zu einer Zeit beitrug, als der PEN-Club noch Angst hatte, sich im Osten die Finger zu verbrennen.

Nur zweimal wurde deutlich, was die COMES war und welchen Anspruch manche Länder auch heute noch an die COMES stellen: als Miguel Angel Asturias das Wort ergriff und seine europäischen Kollegen aufforderte, mitzuhelfen, daß die südamerikanischen Schriftsteller, die im Gefängnis sitzen, endlich befreit werden; und dann, als Jorge Reis im Namen der Portugiesen zu einer Aktion zugunsten der Schriftsteller aufrief, die in Portugal oder in den portugiesischen Kolonien wie Verbrecher behandelt und inhaftiert werden.

Auch wenn man mit den Schriftstellern, die aus den Ländern jenseits des Eisernen Vorhangs anreisten, ins Gespräch kam, spürte man, daß die COMES eine lebensfähige und notwendige Einrichtung ist, daß es immer noch etwas zu tun gibt; daß man sich gegen Zensur und Aktionen des "gesunden Volksempfindens" zur Wehr setzen muß, wurde den Teilnehmern spätestens dann bewußt, als das Düsseldorfer Bücherautodafé, über das die italienischen Zeitungen groß berichteten, zur Sprache kam.

Die deutsche Delegation bestand aus lauter unbekannten Leuten. Vigorelli, der Generalsekretär der COMES, wollte mir nicht einmal die Liste der deutschen Teilnehmer zeigen: "Deutsche Delegation? Die deutsche Delegation existiert nicht. Versuchen wir, sie zu vergessen!" Reinhard Baumgart kam nur zur zweiten Hälfte der römischen Tagung; als er eintraf, waren die Neuwahlen bereits vorbei. Weder Weiss, noch Böll, noch Grass, noch Andersch, noch Richter, noch Jens, noch Hans Mayer, noch Heißenbüttel, noch Jürgen Becker waren der Einladung gefolgt.