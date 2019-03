Inhalt Seite 1 — Österreichs schwerer Weg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wien, Mitte Oktober

Österreich ist zwischen zwei Feuer geraten. Zwar verhandelten Beamte der EWG-Kommission und der Wiener Regierung weiter über das Arrangement Österreichs mit dem Gemeinsamen Markt, aber beide Parteien waren geschwächt an den Verhandlungstisch zurückgekehrt, an dem bisher lediglich vorbereitende Gespräche stattgefunden hatten. Mühsam wurde das Gespräch auf mehrere Sitzungen ausgedehnt, in dem beiderseitigen Bestreben, das Gesicht zu wahren. Dabei saßen im Grunde genommen die Partner sich mit leeren Händen gegenüber; die Kommission der EWG, weil die Obstruktionspolitik de Gaulles sie in der Ausübung ihres Verhandlungsmandats behinderte, die Österreicher, weil ihnen das Plazet des sozialistischen Regierungspartners versagt blieb.

Was blieb, waren die Verhandlungen über eine Zollharmonisierung, während alle wirklich wichtigen, weitergehenden Fragen wie etwa eine gemeinsame Politik in den Bereichen Steuer, Verkehr, Landwirtschaft, Außenhandel, Finanzen und Krediten und der hierfür nötigen Institutionen ausgeklammert waren.

Um zwischen Brüssel und Wien zu einem echten Fortschritt zu kommen, wäre zweierlei nötig: eine Erweiterung des Mandats der Kommission durch den Ministerrat der Gemeinschaft. Sie ist undenkbar, solange de Gaulle die Anerkennung der Kommission als initiatives und exekutives Organ der Gemeinschaft ablehnt. Zum anderen: eine bindende Erklärung der österreichischen Regierung, wie sie es künftig mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Freihandelsvereinigung zu halten gedenke. Diese Erklärung müßte, falls sie wirklich Fortschritte zum Ziele haben wollte, die Bereitschaft Österreichs bekunden, die EFTA zu verlassen.

Der für die Verhandlungen mit Brüssel federführende ÖVP-Handelsminister Fritz Bock hat unmittelbar vor Beginn der letzten Gespräche auch versucht, die österreichische Regierung auf eine solche Willenserklärung festzulegen. Trotz seiner Drohung mit dem Rücktritt, ist er am Widerstand seiner sozialistischen Regierungskollegen gescheitert. Die Wiener Sozialisten halten – jetzt mehr als je zuvor – den EFTA-Spatzen in der Hand für wertvoller als die EWG-Taube auf dem Dach. Wien verhandelt daher auf der Basis der alten Formel weiter, wonach über den Austritt aus der EFTA entschieden werde, sobald die Verhandlungen mit Brüssel ergeben haben werden, wie der österreichische Vertrag mit der Gemeinschaft aussehen soll.

Auf diese Weise verhandelt Wien natürlich doppelt ohne Aussicht auf Erfolg. Man wird sich daher am Ballhausplatz wahrscheinlich auf eine ziemlich lange Wartezeit vor dem Tor zur EWG und vielleicht sogar auf eine Neuorientierung der Integrationsverhandlungen einrichten müssen. Zumindest die Frage, ob man sich auch künftig nur an die Kommission halten wolle oder ob man besser die Regierungen der EWG-Mitglieder selbst ansprechen sollte, wird unvermeidlich erörtert und beantwortet werden müssen.

Für Bundeskanzler Klaus rührt beides an die Grundlagen seines politischen Konzepts. Er hat – wohl unter dem Einfluß des ÖVP-Staatssekretärs im Außenamt, Bobleter, der früher Österreichs Vertreter bei der OECD gewesen und dort überzeugter Anhänger der außenpolitischen Linie de Gaulles geworden ist – seine Integrationspolitik ganz auf die französische Karte aufgebaut, so weitgehend, daß er selbst und einzelne seiner engsten Mitarbeiter glaubten, vor dem Europarat oder vor osteuropäischen Zuhörern als Herolde von de Gaulles "Europa der Vaterländer" auftreten zu müssen. Wird diese Karte aber nun in Brüssel, wird sie vor allem bei den Kabinetten der fünf anderen EWG-Länder noch stechen oder wird sie nun zum Nachteil ausschlagen?