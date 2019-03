Worte der Woche

"Wenn ein so bescheidener Schwanz wie Dr. Mendes geschwächte Freie Demokratische Partei so krampfhaft mit einem Hund wedeln kann, der so groß ist wie Dr. Erhards christlich-demokratische Gruppe, dann muß in dem Hauptkörper des Tieres eine schlechte Koordination herrschen."

"Daily Telegraph"

"Ich bin vornehm beiseite getreten, um zu zeigen, daß der wahre Streitpunkt Mende ist."

Franz Josef Strauß

*

"Nuntius der bayerischen Rechtsgläubigen."