R. B., Berlin, im Oktober

Die Berliner stellen sich darauf ein, daß es zu Weihnachten und Neujahr keine Verwandtenbesuche geben wird. Seit Willy Brandt erklärt hat, er würde, auch wenn es die Bundesregierung nicht gäbe, heute den östlichen Vorschlag vom 16. August (Verwandtenbesuche zu Weihnachten und Neujahr und Tätigkeit der Stelle für Härtefälle bis zum 31. Januar 1966) nicht mehr unterschreiben, haben die Berliner ihre Hoffnungen begraben.

Trotzdem finden weitere Passierscheingespräche statt, aber sie gleichen einander wie Blaubeeren und Heidelbeeren. Die Gesprächspartner sagen immer wieder das gleiche, taktische Zwischenspiele gibt es nicht mehr. Die Positionen sind so festgefahren, daß sich eine Lösung nur dann fände, wenn einer nachgäbe. Darauf spekulieren beide, beide freilich zu Unrecht.

Die Regierung der DDR weiß, daß ihr Vorschlag vom 16. August vom Senat empfehlend nach Bonn weitergereicht wurde. Sie hat auch die Hamburger Erklärung von Brandts Wahlkampfgruppe zur Kenntnis genommen, worin es hieß, daß Bonner Weisungen in der Passierscheinfrage für den Senat immer nur Ratschläge sein könnten. "Es gibt also", so folgern die SED-Funktionäre, "einen Zwist zwischen Berlin (West) und Bonn." Ihr Schluß ist nicht einmal falsch, nur übersehen sie dabei, daß der Senat in der Passierscheinfrage zwar seine Ansichten vortragen, aber stets Bonner Beschlüssen folgen muß.

Die westliche Hoffnung auf östliches Nachgeben fußt darauf, daß DDR-Staatssekretär Kohl immer wieder neue Gespräche anbietet. Für dieses Verhalten gibt es zwei Erklärungen:

1. Kohl will auf diese Weise deutlich machen – nicht zuletzt für die eigene Bevölkerung –, wie sehr sich Ostberlin um Verwandtenbesuche bemüht hat. Die Häufigkeit der Gespräche ist geradezu ein Indiz dafür, daß Ostberlin hart bleiben wird.

2. Kohl versucht sich in einem Pokerspiel, das er nicht gewinnen kann, falls der Westen die Nerven behält, denn die Regierung der DDR wird von der mitteldeutschen Bevölkerung dermaßen unter Druck gesetzt, daß sie früher oder später, jedenfalls vor Weihnachten, nachgeben muß.

Die zweite Erklärung wird offenbar in Bonn geglaubt; richtig ist sie darum noch nicht. Nichts deutet bisher auf eine Nachgiebigkeit Ostberlins hin.