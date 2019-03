Inhalt Seite 1 — Am Ziel angekommen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er zählt schon seit Jahren zu den Politikern, von denen man sagt, daß sie "im Kommen" sind. Und nun ist er angekommen. Hans Katzer, Vorsitzender der CDU-Sozialausschüsse und Rottenführer des linken Flügels seiner Partei, ist im zweiten Kabinett Erhard Minister für Arbeit und Sozialordnung geworden.

Über den sich kühl und zurückhaltend gebenden Nachfolger von Theodor Blank lassen sich keine Geschichten erzählen, die geeignet wären, seinem menschlichen Profil Kontur zu geben. Dennoch haben sich um den Namen Katzer Legenden gebildet. Wo und wann auch immer dieser Name in den letzten Jahren auftauchte, spitzten konservative Gemüter im Bundestag und in der Öffentlichkeit beunruhigt die Ohren. Katzer wurde, wie er einmal selbst klagte, von denen, die ihm nicht gewogen sind, zu einer Art "Bürgerschreck" ausstaffiert; man gab ihm das Image eines "schwarzen Kommunisten", der die Position des Linksaußen auf dem sozialpolitischen Spielfeld einnimmt; und die "Gruppe Katzer", bestehend aus ihm mehr oder weniger treu ergebenen 50 CDU-Arbeitnehmer-Abgeordneten, wurde zum Inbegriff "bedenklicher Neuerungsbestrebungen" in einer Partei, die mit dem Motto "Keine Experimente" die Wahlen regelmäßig zu ihren Gunsten entschieden hatte.

Legenden werden deswegen Legenden genannt, weil sie sich wohl schön lesen und anhören, aber mit der Wirklichkeit nicht unbedingt in Einklang stehen. Immerhin haftet ihnen bisweilen ein Körnchen Wahrheit an. Dem Körnchen Wahrheit das in der Katzer-Legende enthalten ist, kommt man wohl am leichtesten durch die Rekapitulation seiner wichtigsten Lebensdaten auf die Spur.

Hans Katzer, 1919 geboren, heute 46 Jahre alt, wuchs in der Tradition der von Bischof Ketteier geprägten katholischen Gesellen- und Arbeiterbewegung auf. Sein Vater kam aus Böhmen an den Rhein, wo er in Köln bis 1933 Stadtverordneter und Direktor des deutschen Kolping-Werkes war. Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, wurde er arbeitslos; sein Sohn mußte das Realgymnasium verlassen und eine kaufmännische Lehre beginnen. Er überstand den Krieg mit einer schweren Verwundung und gehörte 1945 zu den politisch. Unbelasteten. Seine führende Mitgliedschaft im katholischen Jugendbund Neudeutschland wies ihn als einen Mann aus, der in den Jahren der braunen Diktatur abseits gestanden hatte. Einer politischen Laufbahn stand nichts im Wege.

Sie begann gleich 1945, als er sich der Christlich-Demokratischen Union anschloß und durch Fürsprache des christlichen Gewerkschaftlers Johannes Albers eine Anstellung im Kölner Arbeitsamt fand. Dort wiederum lernte er Elisabeth Kaiser kennen, die Tochter Jakob Kaisers, des Initiators der CDU-Sozialausschüsse; er machte sie 1949 zu seiner Frau. 1950 wurde der Schwiegersohn des ersten gesamtdeutschen Ministers Hauptgeschäftsführer der Sozialausschüsse; 1957 zog er als Abgeordneter in den Bundestag ein; 1960 rückte er in den Parteivorstand auf; 1963 trat er die Nachfolge von Johannes Albers im Vorsitz der Sozialausschüsse an, und seit dem 26. Oktober 1965, so kann man die Kurzbiographie Katzers nun auf den neuesten Stand bringen, ist er bundesdeutscher Arbeitminister.

Das ist das Bild einer politischen Karriere, die sich von der Pieke auf Stufe um Stufe nach oben rankt, hinter der zähe und zielstrebige Arbeit steht, die aber gewiß auch nicht unwesentlich gefördert wurde durch mannigfaltige persönliche und persönlichste Beziehungen. Und sie vollzog sich ganz im Bannkreis einer Tradition, die zu den wohl festgefügtesten gehört. Beides, der altgediente Funktionär und Katholik, den Lehren seiner Kirche verpflichtet, hat dazu beigetragen, in ihm, von der Seite seiner Gegner betrachtet, einen nicht ganz ungefährlichen Mann zu sehen, den mit dem entsprechendem Nimbus zu umgeben, frühzeitig geraten schien.

Ob der neue Arbeitsminister nun wirklich ein gefährlicher Mann ist, hängt natürlich in erster Linie von dem sozialpolitischen Standort des Betrachters ab. Auf jeden Fall wird er ein stärkerer Arbeitsminister sein als sein vierzehn Jahre älterer Vorgänger im Amt. Katzer verfügt mit dem Arbeitnehmerflügel der CDU über eine ansehnliche Hausmacht in Partei und Fraktion; er verfügt auch über gute Beziehungen zu den Gewerkschaften, mit denen Blank erhebliche Kontaktschwierigkeiten hatte; und er könnte auch, wiederum anders als sein Vorgänger, mit der SPD – Katzer gehörte schon 1961 und 1963 zu den Befürwortern einer Großen Koalition – ins Gespräch kommen, wenngleich die Angst, möglicherweise mit den "Sozialisten" verwechselt zu werden, ihn des öfteren zu unfreundlichen Bemerkungen gegenüber der Opposition veranlaßt hat.