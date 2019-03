Dort, wo der Lebensstandard steigt, die industrielle Fertigung automatisiert wird und der Handel sich auf die Selbstbedienung umstellt, wächst mit Sicherheit die Nachfrage nach absatzfördernden Verpackungen. Das erkannte Walter Parpcke schon 1926, als er die Container Corporation of Amerika (CCA) in Chicago gründete. In der Bundesrepublik wurde die CCA mit der Tochtergesellschaft Europa Carton AG zunächst in Hamburg aktiv.

Mit der im internationalen Wettbewerb bewährten Verkaufsorganisation marschierten bald 300 Verkaufsingenieure der Europa Carton – großzügig von der kapitalkräftigen Mutter finanziert – in die Schlacht um den deutschen Pappkartonkunden. Sehr zum Leidwesen der Mitbewerber wurde aus dem 1955 noch harmlosen Fischlein ein kräftiger Hecht im deutschen Karpfenteich.

Denn zumindest was den Marktanteil der Seite an Seite mit der Schwestergesellschaft, der Bremer Papier- und Wellpappenfabrik AG, agierenden ECA betrifft, war der Vorstoß erfolgreich. Vier Papierfabriken und neun Verpackungswerke unterstehen gegenwärtig dem Regiment dieses jetzt umsatzmäßig auf ihrem Produktionsgebiet in der Bundesrepublik größten Unternehmens.

Der Vorstoß auf den deutschen Markt hat natürlich viel Geld gekostet. Es beginnt sich erst allmählich zu verzinsen. Erst zweimal, nämlich 1963 und 1964, konnte jeweils eine Dividende von 5 Prozent auf das Aktienkapital von 31 Millionen Mark an die amerikanische Mutter abgeführt werden. Insgesamt 71 Millionen Mark betrug die Investitionsbelastung innerhalb der abgelaufenen zehn Jahre.

Rund 20 000 Aktionäre in 40 Ländern halten Anteile der in Europa und ganz Amerika tätigen CCA (Umsatz 1964: 390,6 Millionen Dollar). Für die Beteiligung deutscher Aktionäre an der Europa Carton dürfte nach Ansicht des Präsidenten der Zentrale, Leo H. Schoenhofen die Ertragskraft der Gesellschaft noch nicht gefestigt genug sein. -er.