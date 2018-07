Hannovers beispielhaftes Schnellbahnsystem Zersiedelung der Landschaft wird verhindert

Von Manfred Sack

Von Montag bis Donnerstag nächster Woche werden zwischen Burgdorf, Hannover und Neustadt am Rübenberge die Fahrgäste der Bundesbahn gezählt. Das zunächst nicht sonderlich bemerkenswert erscheinende Unternehmen soll darüber Auskunft geben, ob sich eine Einrichtung bewahrt, die von exemplarischer Bedeutung ist. Es handelt sich um den Nahschnellverkehr‚ der vier niedersächsische Städte stündlich mit der Landeshauptstadt Hannover verbindet und über den unmittelbaren Zweck hinaus so etwas wie das (zu vervollständigende) Skelett eines viel größeren Planes darstellt: Es geht dabei um die künftige Gestalt nicht nur der Großstadt Hannover, sondern des „Großraumes Hannover“. Da ist nicht von der Stadt und ihren „Trabanten“ die Rede, sondern von einem zusammenhängenden Gebiet. Übertrieben formuliert: Man kann den „Großraum Hannover“ als eine große Stadt verstehen.

Betrieben wird das ehrgeizige Projekt seit eindreiviertel Jahren vom „Verband Großraum Hannover eine vom niedersächsischen Landtag gesetzlich ins Leben gerufene „öffentlich rechtliche Körperschaft“. Sie ist nach den demokratischen Prinzipien eines Landkreises konstruiert und wirkt in der Praxis wie eine Art von Über-Landkreis. Dem Parlament des Verbandes gehören 69 Delegierte aus den dazu gehörenden Kreisen und der Stadt Hannover an. Die alle Eifersüchteleien überspielende Überregionalität zeigte sich sogleich in der „Fraktionsbildung“: Die Abgeordneten gruppierten sich nicht nach Kreis-, sondern nach Parteizugehörigkeit.

Eine Million Menschen

Zur Zeit wohnen, in diesem Großraum, dem neben der Stadt Hannover die Landkreise Hannover, Burgdorf, Neustadt, dazu einige Gemeinden des Kreises Schaumburg-Lippe und Springe angehören, eine Million Menschen. In den nächsten zehn Jahren, so rechnet man, werden es 350 000 mehr sein. Diese Prognose bestimmt auch den kürzlich veröffentlichten „Leitplan“, in dem unter anderen die folgenden Grundsätze verarbeitet sind:

Wohngebiete sollen so liegen, daß möglichst viele Arbeitsplätze und zentrale Einrichtungen möglichst schnell und bequem zu erreichen sind.