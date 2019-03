Die jüngste Kontroverse um die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

Am 20. Oktober war Großkampftag im Europäischen Parlament in Straßburg. Diese Auseinandersetzung erreichte ihren Höhepunkt mit der scharfen Erwiderung Präsident Hallsteins auf die Angriffe des gaullistischen Abgeordneten Lipkowski, der der Kommission vorwarf, sie allein sei schuld daran, daß die Verhandlungen in Brüssel am 30. Juni zusammengebrochen sird. Der Abgeordnete behauptete ferner, die Franzosen wollten den Römischen Vertrag keineswegs verändern ("nous ne voulons pas du tont la mutation du traite de Rome"). Als Lipkowski geendet hatte, stellte Pinay den Antrag, die Sitzung kurz zu unterbrechen – mit der Begründung, soeben laufe über den Fernschreiber die Rede, die Couve de Murville zur Stunde vor der Nationalversammlung halte. Pinay hatte ein paar Zettel in der Hand und las Zitate aus jener Rede vor. Er sagte: "Besonders M. Lipkowski, der dem Sprecher der Liberalen gerade vorgeworfen hat, sie unterschöben unberechtigterweise der französischen Regierung, sie beabsichtige eine Revision, wird folgender Satz des Außenministers interessieren: Eine Revision des Ganzen drängt sich auf ..." Nach der Pause ergriff dann Präsident Hallstein das Wort. Hier Auszüge aus seiner Rede.

Hallsteins Attacke

Herr de Lipkowski macht der Kommission übertriebene Logik zum Vorwurf. Ich weiß offen gestanden nicht, was das ist. Es gibt – aber ich will nicht in erkenntnistheoretische Deduktion ausarten – eigentlich in der Logik keine Überteibung. Es gehört zu der Natur der Logik, daß sie entweder vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Ja, ich gehe so weit zu sagen, daß man eigentlich gar nicht genug tun kann, wenn man mit der Wahrheit im Einklang bleiben will. Deshalb vermag ich nicht zu verstehen, wie er das Lob für die, wenn ich es so ausdrücken darf, kartesianische Natur der Vorschläge der Kommission dadurch etwas mindert, daß er sagt: Das gilt aber eigentlich nur, wenn mit einem Vorschlag, der dieser Logik teilhaftig ist, auch ein Erfolg errungen wird. Was soll das heißen?

Soll das heißen, daß etwas, was in der Saite richtig ist, dadurch unrichtig wird, daß nicht die es akzeptieren? Soll das umgekehrt heißen, daß etwas, was unrichtig ist, richtig wird, wenn es akzeptiert wird? Sicher nicht. (Beifall)

Hypothetisch lasse ich mich einmal einen Augenblick auf die These ein, daß diese "übertriebene Logik" den Beigeschmack des Pejorativen verliere in dem Augenblick, wo sie akzeptiert worden wäre. Warum ist sie eigentlich nicht akzeptiert worden? Herr de Lipkowski sagt – und das ist sein zweiter zentraler Angriffspunkt auf die Haltung der Kommission: weil die Kommission mit einem Male sich der Forderung des "alles oder nichts" hingegeben, weil sie mit einem Male etwas präsentiert hat – entgegen ihrer früheren Beweglichkeit –, was ein unteilbares Ganzes war.

Ich vermisse in den Ausführungen des Heini Abgeordneten auch nur den Schatten eines Nachweises dieser These, die vollkommen den Titsachen widerspricht. Unser Vorschlag war ein Vorschlag, wie alle Vorschläge. Das heißt, er war auch in dem Sinne logisch, daß die einzelnen Teile sich miteinander – vertrugen, nicht im Widerspruch miteinander waren und daß sie sich gegenseitig trugen, daß heißt, daß ein Vorschlag den anderen mit stützte. Insofern war das Ganze zweifellos ein organisches Ganzes ...