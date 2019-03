Hussel verschenkt Schokolade

Der Süßwarenfilialbetrieb Rudolf Hussel AG, Hagen/Westfalen, will das Geschäft in Tafelschokolade, das bei dieser Gesellschaft nach dem Zusammenbruch der Schokolade-Preisbindung zurückgegangen war, wieder forcieren. Im Rahmen einer Werbeaktion sollen 750 000 Tafeln Schokolade verschenkt werden. Die Gesellschaft, deren Aktien im Börsenhandel erhältlich sind, hat in den beiden letzten Geschäftsjahren eine Ausschüttung von 22 Prozent auf ihr Aktienkapital von 6 Millionen Mark vorgenommen. Trotz dieses ansehnlichen Satzes stagniert der Kurs bei 315 Prozent. Die Börse bringt mit der niedrigen Bewertung das nach ihrer Ansicht hohe Risiko zum Ausdruck, das mit dem Süßwarenhandel verbunden ist.

US-Handelsinvasion in Spanien

Einer der größten amerikanischen Handelsunternehmen, F. W. Woolworth, wird in Madrid eine Filiale, die Woolworth Espanola AG, gründen. Die spanische Regierung hat dafür schon ihre Genehmigung gegeben. Vor einiger Zeit schon hatte sich ein Konkurrent von Woolworth, die Federated Department Stores Inc., bei der Warenhäusergruppe Galerias Preciados AG, Madrid, beteiligt, Der größte Handelsunternehmer der Welt, Sears-Roebuck (Chicago), soll ebenfalls demnächst Warenhäuser in Madrid und Barcelona eröffnen.

Schachtel bei Pschorr

Die Bayerische Vereinsbank, München, hat ihren Anteil an der Pschorrbräu AG, München, auf 25 Prozent erhöht. Das Pschorr-Aktienkapital beträgt 5,52 Millionen Mark. Das Münchener Bankhaus strebt eine engere Zusammenarbeit von Pschorrbräu mit der AG Hackerbräu an. Bei Hacker ist die Bayerische Vereinsbank mit 30 Prozent beteiligt. Auch in Bayern hat man erkannt, daß im Braugewerbe Betriebsgrößen angestrebt werden müssen, die dem wachsenden Konkurrenzdruck in dieser Branche standhalten können.

Hoher Verlust bei der Agip

Die Agip AG, München, die deutsche Vertriebsgesellschaft des staatlichen italienischen ENI-Konzerns, schloß ihr Geschäftsjahr 1964 mit einem Verlust von 26,9 Millionen Mark ab. Mit dem Vortrag ist das Defizit jetzt auf 34,8 Millionen angewachsen. Das ist knapp die Hälfte des Grundkapitals, das erst zu Beginn dieses Jahres um 40 auf 70 Millionen erhöht worden war. Das Unternehmen betreibt in der Bundesrepublik etwa 300 Tankstellen.