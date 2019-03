Auf siebzehn Bühnen wurde in der vergangenen Woche Peter Weiss’ Auschwitz-Oratorium in elf Gesängen, "Die Ermittlung", uraufgeführt: in Erwin Piscators Freier Volksbühne in Westberlin, in Essen, Köln, München und Stuttgart; in der DDR beteiligten sich an der Ring-Uraufführung die Ostberliner Akademie der Kunst und die Theater in Altenburg, Cottbus, Dresden, Erfurt, Gera, Halle, Leipzig, Neustrelitz, Potsdam und Rostock; in England inszenierte Peter Brook das Stück für das Londoner Aldwych Theatre. Mindestens zwanzig weitere Aufführungen und Lesungen in Deutschland und im Ausland werden im Laufe der nächsten Monate folgen. Eine Funkfassung wurde, als Gemeinschaftsproduktion der deutschen Rundfunkanstalten, bereits von den meisten deutschen Sendern ausgestrahlt; der Bayerische Rundfunk, der Südwestfunk sowie die Schweizerische Rundspruchgesellschaft schließen sich dem in Kürze an. Eine Fernsehfassung wird von Egon Monk für den Norddeutschen Rundfunk vorbereitet. Die Buchfassung der "Ermittlung" ist soeben im Frankfurter Suhrkamp Verlag erschienen. Die Bedeutung des Gegenstandes, die für ein Theaterstück beispiellos rege Beteiligung der Kommunikationsmedien, die besondere gesellschaftspolitische wie künstlerische Problematik der Darbietung lassen es uns geboten erscheinen, uns in dieser Ausgabe in mehreren Artikeln mit dem Stück und mit seinen Aufführungen auseinanderzusetzen.