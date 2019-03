Von Petra Kipphoff

Back-to-school ist ein wichtiges Herbstthema in den USA: Im September beginnt, im Kindergarten wie in Harvard, ein neues Schuljahr; und wer das nicht ohnehin weiß, merkt’s an den Schaufenstern, an den Zeitungsinseraten: Hockeystiefel, Blazer, Faltenröckchen, Kniestrümpfe und Schreibblocks herrschen vor. Dieses Jahr allerdings gab’s in der alljährlichen Einheitsmischung ein neues Angebot.

In einer ihrer Wochenendausgaben zierte die San Francisco Chronicle ihren Modeteil mit höchst ungewöhnlichen Bildern: An Stelle der wohlarrangierten Mädchen und der glattrasierten Männer mit dem verschmitzten Blick sah man Photos, auf denen Mannequins beiderlei Geschlechts barsch angefaßt und, offensichtlich zweckentfremdet, am Boden entlanggeschleift werden. "Jetzt", so schreibt die Chronicle dazu, "da die Protestveranstaltungen den Verbindungsparties den Rang abgelaufen haben, sollten Studenten ihre Garderobe so aussuchen, daß man darin ... festgenommen und an den Haaren die Treppen hinuntertransportiert werden kann ... auch eine wasserfeste Ausrüstung könnte nützlich sein für den Fall, daß es regnet oder Feuerschläuche zum Einsatz kommen."

Ein makabrer Scherz, und dazu ein kleines Dokument für die amerikanische Fähigkeit, sich selber zu ironisieren. Was dahintersteht, hat jedoch mit einem Scherz nicht mehr viel zu tun, sondern droht vielmehr die Formen eines jahrefüllenden Trauerspiels anzunehmen.

In Amerika ist eine unruhige, widerborstige und aktive Studentengeneration herangewachsen. Eltern, Erzieher und Politiker sind darob ratlos bis verstört.

Wenn man sich heute in der Mensa der Universität München über seine Bohnensuppe mit Brühwurst beugt, so beraten die Nachbarn zur Linken die Prüfungsaussichten, die zur Rechten hoffen auf gutes Wetter zum Wochenende, und gegenüber konzentriert sich jemand verbissen auf den "Beowulf".

Wenn man heute sein von Säften, Milch, Salat, Roastbeef und Eis überbordendes Tablett in den hohen, getäfelten Saal der Harvard Union balanciert und an einem der langen, braunen Tische eine Lücke gefunden hat, so kommt sehr bald schon von gegenüber die Frage: "What do you think about Vietnam Und man ist mittendrin: Flagrante Verletzung der Genfer Konventionen! Was Johnson auf der letzten Pressekonferenz gesagt hat, ändert daran auch nichts! ... und von Santo Domingo nicht zu reden.