Wer in den ersten Maitagen des kommenden Jahres in die Gegend südwestlich der Alpen kommt, sollte nicht versäumen, Genua zu besuchen. Ein hoher Kunstgenuß wird dort, so scheint es, künstlich und fein bereitet: Vom 30. April bis zum 8. Mai findet dort (zum erstenmal in Genua) die "Internationale Blumen- und Zierpflanzenausstellung Euroflora" statt. Wie die Messeleitung versichert, soll die Veranstaltung "in einem künstlerischen Rahmen stattfinden, welcher sie zu einer Kunstausstellung stempeln soll". Also nicht einfach ein Wettbewerb um die schönsten Rosen, die originellsten Kakteen, die größten Kübelpalmen, sondern ein "Wettbewerb auf dem Gebiet der Ästhetik". Jury: Blumensachverständige und Künstler. Nun wird man auch hierzulande von den Inhabern wohlrenommierter Blumengeschäfte belehrt, daß sie nicht einfach Blumenhändler seien, sondern Adepten der hohen, nach deutscher Meister Sitte verbrieften "Blumenbindekunst". Und man sieht es auch ein, daß die von ihrer Hand geschaffenen Gebilde ein ästhetischer Genuß sein können. Aber die Veranstalter der "Euroflora" erwarten Kunstgenuß nicht nur von Blütenarrangements und Topfpflanzen, sie versprechen auch – als besondere Neuheit – Apfelsinen-, Zitronen- und andere Obstbäume in "künstlerischen Töpfen" und schlagen vor, Johannisbeeren, Himbeeren und Preiselbeeren nicht nur die Früchte halber, sondern "auch als Ziersträucher" zu ziehen. Hier nun fragt man sich besorgt, ob die Garten kunst nicht ein wenig weit getrieben wird. Sollen die Obstbäume nach dem Goldenen Schnitt verschnitten werden (tragen sie dann noch Früchte?), sollen die Himbeeren in graphischen Ornamenten wachsen? Oder wird diese Gartenkunst doch nicht "l’art pour l’art", sondern mit prosaischen Hintergedanken betrieben? Seit sich bald niemand mehr einen "Nutzgarten" mit reellen Obstbäumen und Gemüsebeeten anlegt, sondern alle Welt nur noch auf Rasen zwischen Rosen und Ziersträuchern lustwandeln will, seit also der Nutzen im Garten nicht mehr "fein" ist – versuchen vielleicht die Züchter solcher Nutzgewächse ihre Ware nun als "Ziergewächse" an den Mann zu bringen? Schließlich – wenn die Kartoffeln zur Zeit Marie-Antoinettes als Ansteckblumen für die feine Dame sehr gefragt waren, warum sollten nicht andere Nutzgewächse den umgekehrten Weg gehen und jetzt als Zierpflanzen zu Ehren kommen? gg