Als "plumpe Erfindung" hat der Quay d’Orsay Äußerungen abgetan, die das amerikanische Nachrichtenmagazin "Newsweek" General de Gaulle in den Mund gelegt hatte. Nach einem Bericht ihres Korrespondenten Edward Weinstein soll sich der französische Präsident in einem längeren Gespräch mit dem Diplomaten einer mit Frankreich und den USA befreundeten Nation in brutaler Offenheit über seinen deutschen Verbündeten ausgelassen haben:

"Deutschland, sagte er, dürfe niemals wieder auf europäische Entscheidungen einen Einfluß ausüben oder in der militärischen Strategie Europas eine Stimme haben ... Es sei bedauerlich, daß die nach dem Kriege über Deutschland verhängte Vier-Mächte-Kontrolle jemals abgeschafft worden sei, und Deutschland hätte niemals eine eigene Armee gestattet werden sollen.

‚Wozu brauchen sie eine Armee?‘ rief General de Gaulle aus. ‚Werden sie angegriffen, so werde ich sie mit meiner force de frappe verteidigen.‘ Und mit napoleonischer Geste fügte er hinzu: ‚Die Russen wissen, daß ich Moskau zerstören kann.‘

‚Lesen Sie den Artikel im France Soir‘, riet de Gaulle, ‚er ist authentisch.‘ (In dem Artikel, erschienen am 29. September, als sich Außenminister Couve de Murville gerade in Washington aufhielt, wurde für Deutschland ein integriertes Kommando vorgeschlagen, weil juristisch betrachtet, ‚Deutschland noch ein erobertes, von den Siegern besetztes Land und deshalb nicht völlig souverän ist‘. De Gaulle gab zu, daß Informationsminister Alain Peyrefitte ihn gefragt habe, ob er den Artikel abmildern sollte. ‚Ich sagte: Nein. Es wird ihnen (den Deutschen) guttun, das zu lesen.‘"

Zur EWG-Krise: "Ich werde niemals eine Herrschaft durch Mehrheitsentscheidungen zulassen. Das Veto bleibt eine conditio sine qua non."

Zur NATO-Krise: "Ich werde nicht ruhen, bis der letzte amerikanische Soldat Europa verlassen hat."

Zum Verhältnis mit Moskau sagte de Gaulle laut "Newsweek": Er sei bereit, mit den Sowje:s ein Bündnis zu schließen, bestehe aber darauf, daß "ich nur das europäische Rußland garantieren werde. Alles jenseits des Urals wird von den Chinesen beansprucht, und ich möchte nicht, daß Franzosen in einem Krieg mit China für die sowjetischen Besitzungen in Asien sterben müssen".

Trotz der Aufregung im Außenministerium ist die Pariser Presse der einhelligen Meinung, daß diese Worte vielleicht etwas überpointiert wiedergegeben sind, dem Sinn nach aber durchaus von de Gaulle stammen können. Neu daran sei der antideutsche Ton, gewiß zu erklären aus der Abkühlung in den Beziehungen zwischen Bonn und Paris.