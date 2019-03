World Airways, die größte unabhängige Chartergesellschaft der Welt, will, wie der Leiter ihrer deutschen Niederlassung, Harry Hostke, in Frankfurt mitteilte, in das Transatlantik-Chartergeschäft einsteigen. Die Gesellschaft hat Büros in London, Paris und seit dem 1. Oktober auch in Frankfurt/Main eröffnet. Sie sucht Kontakt zu Reisebüros, Verbänden und Organisationen, die Gruppenreisen im Transatlantikverkehr planen. Die Gruppe darf nicht ausschließlich für diese Reise gegründet worden sein. Die Mitglieder müssen dem Verband, der Interessengemeinschaft mindestens sechs Monate vor dem Flug bereits angehört haben.

Der Flug Frankfurt–New York und zurück kostet in der voll ausgebuchten Boeing 707 (165 Plätze) pro Kopf 695 DM.

Die World Airways rechnet damit, daß die amerikanischen Bestimmungen der CAB (Civil Aviation Bord), die den Charterverkehr für private Erholungs- oder Studienreisen nach den USA untersagen, zum 1. April 1966 wegfallen. Sie will dann auch sogenannte Inklusive-Tours-Charter-Buchungen vornehmen. Der Passagier bucht in diesem Fall mit dem Flug gleichzeitig einen Gutschein für seinen Aufenthalt in den USA. H. Z.