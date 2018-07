Inhalt Seite 1 — Demokratie der Untertanen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Karl Adam wurde bekannt als Trainer des legendären, sieggewohnten „Ratzeburger Achters“.

Als ich im Frühjahr 1963 zusammen mit amerikanischen College-Ruderern und den Männern des Ratzeburger Achters im Weißen Haus von Präsident Kennedy empfangen wurde, hatte ich Vergleichsmöglichkeiten; denn ich erinnerte mich an ähnliche Empfänge für Leistungssportler in der Bundesrepublik.

Ich will den Gegensatz ganz überspitzt und Provozierend formulieren: Wenn ein typischer deutscher vor einem seiner vielen Führer steht, dann legt er die Hände an die Hosennaht, ist ständig im Begriff, servile Verbeugungen zu machen, und gibt sich alle Mühe, zuverlässig, brav und zackig zu erscheinen. Diese Haltung ist unabhängig von der Persönlichkeit des Führers, sie gilt dem Titel, dem Amt, dem Rangabzeichen, sie wird schon vom Regierungsrat in einem Landesministerium unbedingt erwartet. Ihr Ausbleiben zieht Repressalien nach sich.

Wenn ein typischer Amerikaner vor dem höchsten Repräsentanten seines Standes steht, dann steckt er eine Hand in die Hosentasche und stellt höflich und präzis Testfragen. Von den Antworten macht er seine Stimmabgabe bei der nächsten Wahl abhängig. Ein amerikanischer Freund drückte das etwa so aus: „Ich halte was von diesem Präsidenten, ich habe ihn gewählt, aber bei einer solchen Gelegenheit muß ich feststellen, ob ich ihn in vier Jahren entlassen soll oder nicht.“

Der deutsche „Untertan“, wie ihn Heinrich Mann beschrieb, hat zwei Weltkriege überlebt, es geht ihm gut in Ost und West, er hat hier wie dort Erfolg, macht hier wie dort Karriere. Für diese Karriere ist hier wie dort seine Servilität als Voraussetzung weit wichtiger als Fähigkeiten, Leistung oder gar eine unbequeme Neigung zu selbständigem Denken und Urteilen.

Wenn man einer Gruppe von Untertanen die äußeren Formen einer Demokratie mit Gewalt aufprägt, dann funktioniert das; der Untertan funktioniert immer, unter Kaiser Wilhelm so gut wie unter Hitler oder Adenauer, unter Erhard wie unter Ulbricht. Aber deshalb von westdeutscher Demokratie zu reden, geht nicht an, da das entscheidende Merkmal fehlt: die echte, auch von den Administratoren wirklich bejahte, von den Regierten wirklich beanspruchte und durchgesetzte Gleichberechtigung aller.