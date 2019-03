Inhalt Seite 1 — Den bedeutendsten Sammlungen entliehen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Im Münchner "Haus der Kunst" hat es so manche Ausstellung gegeben, die der Besucher kaum bewältigen konnte, da sie nach dem Grundsatz "Die Masse kann man nur mit Masse zwingen" aufgebaut zu sein schien. Dagegen heben sich die "Fünf Jahrhunderte europäischer Graphik vorteilhaft ab durch Höchstwertigkeit einer verhältnismäßig kleinen Auswahl. 215 Blätter sind für eine Graphikausstellung von so unpassender Thematik keine übertriebene Menge.

Es ist den Veranstaltern gelungen, in zweijähriger Vorbereitungszeit eine Überschau zu erstellen, die in erlesenen Beispielen die verschiedenen Entwicklungszüge der graphischen Kunst von den Anfängen bis zum Jahre 1914 sinnfällig macht. (Diese Grenze wurde gezogen, um der Ausstellung einen rein historischen Charakter zu sichern.) Die Initiative zu dem Unternehmen ging von der Leitung des "Hauses der Kunst" im Einvernehmen mit den Sammlungen aus, deren Bestände für die Ausstellung in Anspruch genommen wurden: Rijksmuseum Amsterdam, Bibliotheque Nationale Paris, Graphische Sammlung Albertina Wien und Staatliche Graphische Sammlung München.

Das Ergebnis diese! Zusammenwirkens ist ein Ereignis. Man darf erwarten, daß die Ausstellung (Schluß am 6. Januar 1966) einen der stärksten Anziehungspunkte der bayerischen Landeshauptstadt bilden wird – insbesondere für jene international: Gemeinde der Graphikliebhaber, die erstaunt sein werden, wie die Ausstellungsleitung es verstanden hat, intime Studioatmosphäre in die Räume dieses Hauses zu übertragen.

Man gewinnt einen bezwingenden Eindruck von der Bedeutung der Graphik als autonomem Kunstzweig und der Wandlungsfähigkeit ihrer Ausdrucksformen in den unterschiedlichen Techniken. Das beginnt mit frühesten kolorierten Holzschnitten um 1410 und frühen Kupferstichen (vorwiegend religiösen Darstellungen), führt weiter über florentinische Stiche, Blätter der italienischen Frührenaissance, sodann Kupferstiche und Kaltnadelradierungen des Hausbuchmeisters ("Meister des Amsterdamer Kabinetts"), deutsche und niederländische Stecher, vor allem Martin Schongauer, ferner Marc Antonio Raimondi, eine Reihe der berühmtesten Schöpfungen Dürers (darunter die "Melancholie" und die "Flucht nach Ägypten"), Altdorfers Landschaftsradierung, die ersten Farbholzschnitte der Burgkmair, Lucas Cranach und Hans Baidung Grien, Arbeiten der Niederländer van Leyden und Vermeyen, Pieter Brueghels einzige Originalradierung "Die Hasenjagd" – bis zu den Franzosen des 16. Jahrhunderts, zu dem phantastischen Jacques Callot und den höchst merkwürdigen farbigen Landschaftsradierungen des Holländers Hercules Seghers.

Rembrandt ist mit Hauptstücken wie dem Hundertguldenblatt, der herrlichen "Verkündigung", dem "Magier", den anderen Kostbarkeiten vertreten. Von Anton van Dyck und Rubens gibt es Blätter mit eigenhändigen Korrekturen. Es folgt die klassische Landschaftskunst Claude Lorrains, folgen Robert Nanteuils Porträtstiche und die seltsam modern anmutenden Monotypien Giovanni Battista Castigliones. Watteau, Saint-Aubin, Fragonard, Bonnet, Debucourt, Tiepolo, Canaletto, Piranesi stehen für das 18. Jahrhundert, an dessen Schwelle die schreienden graphischen Anklagen Francisco de. Goyas einen neuen humanitären Auftrag der Kunst verkünden.

Der bildnerische Reichtum des 19. Jahrhunderts, auch und gerade im graphischen Schaffen, kann hier nur andeutungsweise umrissen werden mit den Namen Géricault, Delacroix, Daumier, Monet, Renoir, Toulouse-Lautrec – den Meistern der von dem Deutschen Senefelder erfundenen Lithographie – sowie Corot, Millet, Meryon, Menzel, Degas, Rodin, Whistler, Ensor und Gauguin. Den Abschluß machen Munch, Nolde, Kirchner, Marc, endlich Picasso und Braque, deren frühe Arbeiten epilogisch wirken, Villon, dessen "Equilibriste" die geschichtliche Grenze bereits überschritten hat.