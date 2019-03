Vorsaison im Wallis

Der alljährlich in der Vorsaison stattfindende Skischulleiter- und Gästekurs des Schweizerischen Skischulverbandes gilt als größter Skikurs der Welt. Für dieses Jahr haben sich wieder 120 Skischulleiter und ausgesuchte Skilehrer angesagt. Der Kurs wird vom 4. bis 11. und vom 11. bis 18. Dezember in den Walliser Wintersportorten Crans sur Sierre und Montana veranstaltet. Die Preise für Unterkunft, Verpflegung, Benutzung des Skilifts und Skiunterricht betragen für eine Woche je nach Hotelzimmer 295 bis 385 Schweizer Franken.

Rettung für Autofahrer

Telephon: 051/54 54 54. Das ist die Nummer der neuen Zürcher Pannenhilfszentrale. Verunglückte oder hilflose Autofahrer in der Innerschweiz sowie im Osten des Landes können sich an die Zentrale wenden. Sie ist der dritte und bisher größte Hilfsdienst dieser Art in der Schweiz. Weitere Stellen gibt es in der Westschweiz und im Tessin.

Zuwachsrate

Von Januar bis August reisen 20,5 Millionen Fahrgäste mehr als im Vorjahr mit der Eisenbahn. Bei den Sonderzügen betrug der Beförderungszuwachs 9,1 Prozent; die durchschnittliche Fahrstrecke der Reisenden stieg von 253,3 auf 261,7 Kilometer.

