Von Claus Gatterer

Wien, Ende Oktober

Am vergangenen Dienstag feierte Österreich zum erstenmal seinen neuen Staatsfeiertag. Nach jahrelangem Parteienstreit um mehr oder minder „ideologisierte“ Termine hatten sich Bundeskanzler Josef Klaus (ÖVP) und Vizekanzler Bruno Pittermann (SPÖ), beide auch Obmänner ihrer Parteien, bei einem Privattreffen auf jenen 26. Oktober als Staatsfeiertag geeinigt, an dem 1955 die letzten Besatzungstruppen Österreich verlassen hatten.

Die Österreicher feierten indessen ohne eine funktionsfähige Regierung. Das kaum zwei Jahre alte Koalitionskabinett Klaus-Pittermann war vier Tage zuvor, nach völlig undramatischen Verhandlungen über das 70-Milliarden-Budget (Eventualdefizit 2,4 Milliarden Schilling), in eine Krise geraten und zurückgetreten. Das Parteiengefüge läßt Ersatzlösungen nicht zu; Klaus, Pittermann und die übrigen Minister werden also weiter amtieren, bis – laut Verfassung innerhalb von 100 Tagen nach der Auflösung des Nationalrates – das Parlament neu gewählt ist.

Die Wiener, die hinter jedem Ereignis nicht die Ursache, sondern den „eigentlichen Witz“ zu suchen pflegen, konstatierten operettenhafte äußere Begleitumstände der Krise: In jenen Stunden, da am Ballhausplatz die Koalition wieder einmal in ihre Bestandteile zerfiel, zwang in der Staatsoper eine Staub-Allergie den deutschen Othello Hans Beirer mitten im zweiten Akt zur „Demission“, sendete das Fernsehen Reinhard Raffalts „Nachfolger“, geisterte am Himmel jener Komet, der in Wien sofort Nestroys „Die Welt steht nimmer lang!“ in Erinnerung rief.

Solche philosophischen Exkurse der Wiener reduzieren die höchst unpopuläre Krise auf das ihr gemäße Format: Es handelt sich um eine „Wachstumskrise“ der Koalitionsparteien, nicht um eine den Staat gefährdende Existenzkrise, wie sie etwa der ÖVP-Obmann Klaus den Österreichern glauben machen wollte, als er in der „Sendung des Bundeskanzlers“ in verfrühter Wahlkampflaune das Gespenst einer sozialistisch-kommunistischen Volksfront beschwor.

Die Krise kam aus heiterem Himmel. Das Tauziehen um das Budget verlief, im Gegensatz zu früheren Jahren, ohne Dramatik; beide Koalitionsparteien gaben vor, zu einem „Austerity-Budget“ zur „Erhaltung der Kaufkraft des Schillings“ bereit zu sein. Freilich setzten beide die Akzente etwas anders: So wollte die ÖVP Landwirtschaft und Landesverteidigung besonders gut dotieren, die SPÖ widersetzte sich Streichungen beim Budget der Bundesbahnen. Die Frage, wer an der Krise schuld sei, läßt sich somit nur indirekt beantworten; es hängt davon ab, wer von vorzeitigen Neuwahlen (die Nationalratswahl wäre erst im Herbst 1966 fällig gewesen) mehr zu gewinnen hat. Die Partei, die größere Gewinne erhoffen kann, ist die österreichische Volkspartei, deren Führung obendrein in den Budgetverhandlungen verbindliche Gesten vermissen ließ und schließlich den Koalitionspartner durch ein Zwei-Stunden-Ultimatum zur Ablehnung zwang.