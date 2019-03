Von Karl-Heinz Janßen

Der Frieden läßt auf sich warten. Weder der dauernde Bombenregen auf Nordvietnam noch die furchtgebietende Streitmacht von 140 000 schwerbewaffneten Amerikanern in Südvietnam haben ihn herbeizwingen können. Zehn Wochen lang hat die amerikanische Diplomatie vorsichtig die Friedens- und Verhandlungsbereitschaft sondiert: in Moskau, Peking, Hanoi, beim Vietcong und bei Mittelsmännern in der UN-Vollversammlung; ohne Erfolg.

Was Wunder, wenn jetzt in Washington zu hören ist, die vietnamesischen Kommunisten würden niemals an den Konferenztisch kommen. Der Bürgerkrieg in Vietnam werde, so heißt die neue Theorie, allmählich einschlafen, so wie 1949 der kommunistische Aufstand in Griechenland. Stillschweigend würden sich die Partisanen vor der Übermacht über die Grenzen davonstehlen oder als Zivilisten in ihren Dörfern untertauchen. Warum sollte sich die Johnson-Doktrin in Vietnam nicht genauso durchsetzen wie seinerzeit die Truman-Doktrin in Griechenland?

Viele Anzeichen scheinen dafür zu sprechen, daß Johnsons Entschluß vom Juli, mehrere Divisionen auf den südostasiatischen Kriegsschauplatz zu entsenden, richtig war. Die Monsunoffensive der Vietcong ist gestoppt worden; der Blutzoll der Partisanen ist rapide gestiegen; ihre Kampfmoral hat unter der ständigen Bedrohung durch Hubschrauber, Düsenjäger und Fernbomber gelitten; viele ihrer unterirdischen Munitionsdepots und Proviantlager sind durch Bombenteppiche zerstört. Was noch schwerer wiegt: Die Hilfe des großen Bruders in Peking erschöpfte sich in blumenreichen Reden.

Offensichtlich haben die Staatsmänner in Peking (und in Hanoi) ihren amerikanischen Gegner unterschätzt. Jetzt müssen sie, wie vor ihnen schon die Deutschen und Japaner, teures Lehrgeld zahlen. Staunend erleben ihre Völker die gewaltige technische Überlegenheit, die ungeahnte soldatische Tüchtigkeit und die nationale Geschlossenheit der Amerikaner. Und sie werden sich abermals enttäuscht sehen, wenn sie die jüngsten Studentendemonstrationen in den USA als ernst zu nehmenden Widerstand gegen die Politik Johnsons auslegen sollten. Diese paar tausend Demonstranten unter 200 Millionen waren nicht mehr als das "unvermeidliche Minimum jeder demokratischen Gesellschaft" (Washington Post).

Auch die chinesische Hoffnung auf das Weltgewissen hat getrogen. Die Empörung über die amerikanische "Aggression" hat nicht vorgehalten. Als die Amerikaner vor einigen Wochen zum zweitenmal Tränengas als Kampfmittel einsetzten, wurde diese offenkundige Verletzung des Genfer Protokolls von der Weltpresse kaum noch registriert.

All dies scheint die Apostel der Weltrevolution in Peking etwas zu entmutigen. In die obligatorischen Drohreden gegen die USA hat sich unverkennbar ein Ton wütender Enttäuschung und auch von Besorgnis eingeschlichen. Im Sommer glaubten die Kommunisten noch, der Sieg sei zum Greifen nahe; jetzt sagt der nordvietnamesische Außenminister Pham Van Dong, der Krieg könne noch zwanzig Jahre dauern.