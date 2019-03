Inhalt Seite 1 — Der letzte deutsche Großmystiker? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Künnemann

"Sihdi, solche Musik gibt es nur in El Dschennet, wo die Geister der Seligen wohnen. Allah il Allah."

Hadschi Halef Omar zu Kara ben Nemsi

An Masse und Wirksamkeit hat er sie alle überrundet; mit seinen mehr als 25 Millionen Exemplaren Gesamtauflage in deutscher Sprache hat Karl May alle "Klassiker", Dichter und Literaten übertroffen, ganz zu schweigen von Neutönern und Avantgardisten der Sprache, die nur in Konventikeln, Gruppen oder Cliquen begrenzte Pflege erfahren. Das Sekundärschrifttum zu Karl May ist auf dem besten Wege, die siebzig Bände des Original-Oeuvres einzuholen, wenn ihm auch der Dauererfolg des "Volksschriftstellers" verwehrt bleiben dürfte.

Hochgespült wurde die neuerliche May-Renaissance durch televisionäre Fallstudien, unermüdliche Festspiele im Segeberger Kalkgebirge und durch ein Massenmedium, dem man berechtigten Kunsttod bescheinigt hatte, den deutschen "Western"-Film. Ein postumes Streben nach deutscher Weltgeltung, verkleidet im romantisierenden Gewand der Indianer-Story oder der Orientalistik, fand ein abermals zahlungsfreudiges Publikum.

Schließlich ist der Notschrei Arno Schmidts nach einer May-Philologie in "Dya na Sore" und "Sitara" nicht ungehört verhallt, wie zwei frische biographisch-literarisch bemühte Studien beweisen, die sich – Zufall oder Symptom – fast gleichzeitig am literarischen Markt auf die Hacken treten –

Werner Raddatz: "Das abenteuerliche Leben Karl Mays"; Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh; 183 S., 16 Kunstdrucktafeln, 12,80 DM