G. St. Bonn

Während der Bundestag Ludwig Erhard erneut zum Volkskanzler wählte, flog Bonns schnellster Düsenpilot erstmals in eigener Sache. Seine Absicht war es, mitten im Flug auszusteigen. Und er tat es auch. Der Pilot war Franz Barsig, Pressesprecher der Sozialdemokraten, die Maschine seine Partei, der er fast 12 Jahre gedient hatte. Der schnellste Mann der Opposition, wie er wegen seiner mehrfachen Überschallflüge genannt wird, reichte vier Wochen nach der Wahl seinen Rücktritt ein. Sein Rücktrittsgesuch kam nicht überraschend, sein Entschluß, die Bonner Baracke zu verlassen, rührt nicht erst seit der Wahlnacht her. Ebensowenig trifft die Behauptung zu, mißgestimmte Genossen hätten versucht, ihn hinterrücks abzuschieben. Schon vor zwei Jahren nämlich ließ Franz Barsig durchblicken, er werde Bonn verlassen. Barsig: "Mit 40 hat man einen Punkt erreicht, wo man sich wieder verändern sollte."

Die Veränderung sollte ihn ursprünglich nach Hamburg führen, an die Stelle des damaligen Senatssprechers Erich Lüth. Doch die Mitglieder des SPD-Präsidiums bedrängten den schon entschlossenen Franz Barsig, bis zu den Bundestagswahlen 1965 zu bleiben. Barsig blieb, nicht ohne feierlich zu erklären: "Mein Mandat läuft mit den Wahlen aus." Auch CDU-Sprecher Arthur Rathke, Barsigs Gegenspieler, erinnert sich: "Ich weiß, er hatte die Nase voll."

Aber die Tatsache, daß der Posten des Parteisprechers nach Barsigs eigenen Worten "eine Nerven- und Knochenmühle" ist, erklärt seinen Rücktrittsentschluß nicht ganz. Daß Barsig schon vor zwei Jahren beabsichtigte, Bonn zu verlassen, hängt auch damit zusammen, daß mit Willy Brandts Wahl zum Parteivorsitzenden ein neuer Ton in das Baracken-Lager einzog. Brandt, der auch die bisher bei Herbert Wehner liegende Pressearbeit übernahm, und seine Männer schätzten Barsigs rauhen Ton wenig und wollten künftig vornehmer verfahren. Egon Bahr vor allem, Brandts Berliner Pressechef, rechnete sich echte Chancen aus, die alte Reichshauptstadt mit Bonn zu vertauschen. Die Partei jedoch entschied sich vorerst, an Barsig festzuhalten. Mit Bahr wurde ein Gentleman-Abkommen getroffen, das beide – Bahr und Barsig – zufriedenstellte. Barsig versagte sich, in Berliner Senatsangelegenheiten mitzusprechen, Bahr hielt sich von Bonner Themen fern. Der harte "Schlagarm Herbert Wehners" blieb in Bonn und gewann überdies Willy Brandts Sympathien, vor allem im letzten Wahlkampf.

Jetzt aber zog Franz Barsig den Schlußstrich unter seine politische Karriere. Im Gegensatz zu anderen hoch-gedienten Parteigenossen der SPD-Baracke sicherte er sich nicht einmal ein Bundestagsmandat. Ollenhauer hatte ihm schon Vorjahren einen Parlamentssitz angeboten. Barsig lehnte ab: "Ich will nicht in die aktive Politik."

Die Sozialdemokraten stellt das Ausscheiden ihres Sprechers nun vor die Frage, wer seinen Platz einnehmen soll. Daß die Partei nicht längst nach einem geeigneten Nachfolger Ausschau gehalten hat, kommentiert Barsig nicht ohne Spott mit dem Hinweis: "Die haben meine Absicht nie ernst genommen, aber ich bleibe wirklich nur noch bis zum Jahresende." Eine erste Absage erhielt die Partei vom stellvertretenden NDR-Chefredakteur, Klaus Bölling. Der von Herbert Wehner, Helmut Schmidt und Willy Brandt bedrängte Kandidat hat bereits abgewinkt. Bölling: "Ich habe noch nie über ein Angebot so nachgedacht wie über dieses. Aber ich habe Willy Brandt geschrieben, aus persönlichen Gründen werde ich nicht annehmen, weil ich der Meinung bin, daß ich im Norddeutschen Rundfunk eine größere Wirkung habe."

Franz Barsig dagegen ist froh, endlich einmal Zeit zu haben, um für einen Kommentar eine Stunde lang nachdenken zu können. Freilich, sein heimlicher Wunsch, stellvertretender Intendant und Programmdirektor beim bundeseigenen Deutschlandfunk zu werden, hängt vor allem von der Haltung der CDU-Mehrheit im Verwaltungsrat des Senders ab. Einen bedeutenden Fürsprecher hat Barsig allerdings mit seinem Rücktritt bereits gewonnen: Seinen alten Widersacher Arthur Rathke. "Er war zwar oft unfair, aber ich schätze Barsig als großartigen Pressesprecher. Es wäre nicht anständig, wenn man ihm diesen Posten nicht geben würde", erklärte Rathke. Barsig indessen zeigt sich gelassen. Als Katholik aus frommem Elternhaus hat der auch in der Politik gelegentlich mit Bibel-Zitaten operierende Oppositionssprecher auf ein Gotteswort gebaut: "Sie säen nicht, sie ernten nicht, und der himmlische Vater ernährt sie doch."