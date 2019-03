Wege der industriellen Utopie

Von Ralf Dahrendorf

Daß Familie und Schule, Kirche und Universität Institutionen sind, in denen es Konflikte zu regeln gibt, und deren Struktur daher die Verfassung der politischen Demokratie zu spiegeln vermag, ist eine Feststellung, für die man nicht sehr viel Verständnis erwarten kann. Dabei ist das Unverständnis nicht etwa selbst ein deutsches Problem, sondern zunächst ein Problem der Umgangssprache. Wer "Konflikt" hört, denkt sogleich an Gewalt, an Blutvergießen oder doch an harte Auseinandersetzungen, Drohungen und Ultimaten, Demonstrationen und Saalschlachten.

Daß wir hier den Begriff sehr viel weiter fassen, hat dennoch seinen Grund. Verhandlung, Diskussion, Streitgespräch, Androhung von Gewalt, Demonstration, bewaffnete Auseinandersetzung und viele andere Phänomene menschlicher Uneinigkeit lassen sich sämtlich fruchtbar als Formen derselben sozialen Kraft, die wir hier Konflikt nennen, begreifen (und bilden nur einen begrenzten Katalog ihrer direkten Gestalten). Eine einzige Theorie umfaßt ihre Ursachen wie die Chancen ihrer Regelung und damit auch die Bedeutung des Konfliktes in den nicht politischen Institutionen für die soziale Verankerung der liberalen Demokratie.

Gerade im Hinblick auf die Beziehungen innerhalb der Industrie mag es allerdings überflüssig scheinen, diesen weiten Begriff des Konfliktes zu betonen. Auch wer im übrigen die Welt lieber als harmonisch geordnet begreift, kann die Existenz von Konflikten im sozialen Bereich industrieller Unternehmungen nicht leugnen. Hier gibt es auch Gewalt, politische Generalstreiks, die das Leben einer Nation mit einem Schlage lahmlegen, Aussperrungen von seiten der Unternehmer, die unter Umständen von einer bewaffneten Werks-

polizei erzwungen werden. Daß es gerade auch in der Industrie viel leisere, fast unhörbare und doch wirksame Ausdrucksformen von Konflikten gibt, werden wir noch sehen. Doch liegt in den gröberen Umgangsformen der industriellen Beziehungen wohl der Grund, weshalb die Übertragung politischer Begriffe auf industrielle Sozialzusammenhänge fast so alt ist wie die Industrie

Zu diesen Begriffen gehört vor allem der den "industriellen Demokratie", in Deutschland häufig in "Betriebsdemokratie" oder "Wirtschaftsdemokratie" umgedeutet, ein Begriff, der seit dem großen Werk von Sidney und Beatrice Webt kaum weniger Bedeutungsnuancen angenommen hat als der der "politischen Demokratie". Gibt es unter diesen Bedeutungsnuancen wenigstens eine, die sich sinnvoll erweist? Gibt es eine, die zugleich zur rationalen Ordnung der industriellen Beziehungen führen und diese so formen kann, daß sie die Institutionen der politischen Demokratie stützen? Und ist diese rationale Form der industriellen Demokratie auch ihre deutsche Form? Um diese Fragen zu beantworten, sind ein paar nicht ganz einfache Anläufe der Analyse erforderlich.