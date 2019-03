Der deutsche Kardinal Döpfner und der polnische Kardinal Wyszynski trafen sich in der vorigen Woche in Rom zu einem Gespräch unter vier Augen. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Kardinälen sind dabei, wie zuverlässig verlautet, nicht beigelegt worden.

Kardinal Döpfner bekundete sein grundsätzliches Verständnis für den polnischen Standpunkt zum Oder-Neiße-Problem, unterstrich jedoch, daß seiner Meinung nach die polnische katholische Kirche der Gefahr des Nationalismus zu erliegen drohe, wenn sie den polnischen Anspruch auf die ehemals deutschen Ostgebiete historisch begründe. Wyszynski entgegnete, es sei Sache der polnischen Kirche, zu beurteilen, was dem nationalen Selbstverständnis Polen dienlich sei.

Er äußerte auch sein Befremden darüber, daß (angeblich aus Kreisen des deutschen Episkopats) falsche Meldungen in die deutsche Presse lanciert worden seien, wonach die deutschen Bischöfe über den Vatikan der polnischen Kirche finanzielle Zuwendungen machen. (Die Kirche in Polen finanziert sich ausschließlich aus Spenden der Gläubigen, die so reichlich fließen, daß der Ertrag einer einzigen Sonntagskollekte ausreicht, um die katholischen Universität Lublin zu erhalten.)

Wyszynski soll sich außerdem über Berichte beschwert haben, nach denen auf polnischer Seite der Wunsch bestehe, deutsche Bischöfe sollten den Papst bei seiner wahrscheinlichen Reise nach Polen im kommenden Jahr begleiten; von einem solchen Wunsch könne keine Rede sein.

Kardinal Döpfner erkundigte sich in dem Gespräch besorgt nach dem Archiv der Fuldaer Bischofskonferenz, das unter Obhut der polnischen Kirche in Breslau lagert. Kardinal Wyszinski beruhigte ihn: Das Archiv sei der Wissenschaft zugänglich gemacht worden – auch deutschen Gelehrten, falls sie nach Breslau kommen.