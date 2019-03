Inhalt Seite 1 — Die "Ermittlung" in der Presse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hermann Naber ist Leiter der Hörspiel-Abteilung beim Südwestfunk und verantwortlicher Redakteur für die Funkfassung des Weiss-Stückes.

Als der Auschwitz-Film "Nacht und Nebel" von Alain Resnais 1955 bei den Filmfestspielen in Cannes vorgeführt werden sollte, mußte er auf den Protest des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik hin zurückgezogen werden.

Das zweite diskutable Werk zum Thema Auschwitz, der Erzählungsband "Die Steinerne Welt" von Tadeusz Borowski, konnte die Harmonie nicht stören; die geringe Auflagenhöhe machte offizielle Proteste überflüssig.

Mit dem Oratorium "Die Ermittlung" von Peter Weiss verhält es sich anders. Der Suhrkamp Verlag hatte das Stück im Frühjahr "wegen der Bedeutung des Themas und wegen der möglichen Wirkung" zur offenen Uraufführung angeboten. Als Termin wurde der Tag des 75jährigen Bestehens der Freien Volksbühne Berlin festgelegt: Piscator hatte als erster zugegriffen. Alle westdeutschen Rundfunkanstalten, denen sich später die Schweiz anschloß, trafen die Verabredung, eine Hörspielfassung des Stückes gemeinsam zu produzieren und zu senden. Der NDR kündigte eine Fernsehinszenierung an. Der Rundfunk der DDR erkundigte sich nach den Möglichkeiten für eine Übernahme der ARD-Hörspiel-Produktion. (Obwohl die ARD zustimmte, bereitet die DDR eine eigene Funkproduktion vor.)

Das war etwas anderes als die übliche Spielplanstrategie. Die öffentliche Diskussion ließ nicht lange auf sich warten. "Der gute Wille ist grenzenlos; und die Lust an der Wiedergutmachungssensation scheint zumindest nicht klein zu sein", schrieb Joachim Kaiser.

Martin Walser hat in einem Aufsatz zum Frankfurter Auschwitz-Prozeß darauf aufmerksam gemacht, daß die Scheußlichkeiten, über die dort verhandelt wurde, nicht teilbar sind; daß unsere Distanz zu Auschwitz um so größer wird, je furchtbarer die Zitate sind, mit denen uns die Berichterstattung konfrontiert. "Ich glaube, wir werden Auschwitz bald wieder vergessen haben, wenn wir es kennenlernen nur als eine Sammlung subjektiver Brutalitäten ... Es kommt kaum vor, daß sich von Mord zu Mord die Einsicht steigert in die Bedingtheit solcher Taten. Die gegenständliche Fülle der Nachrichten und die darin enthaltene Brutalität unterbindet die Reflexion. Das Bewußtsein bleibt leer."

Walser meint die KZ-Prozesse und die Berichterstattung darüber, die sich – zumindest inhaltlich – kaum unterscheidet von den aktuellen Reportagen über Mord und Totschlag. Walsers Argumente ließen sich auf "Die Ermittlung" anwenden, wenn die Texte dieses Stückes nichts weiter wären als – wie es hieß – "schwachrhythmisierte Zeitungsberichte".