Die Stuttgarter Aufführung der "Ermittlung" unterschied sich nicht in dieser oder jener Einzelheit von den (bisherigen) übrigen – sie war prinzipiell anders. Anstatt das Stück mit Regiezutaten aufzuputzen, hatte es Palitzsch von der Konzeption her verändert, er hatte es "dramaturgischen" Eingriffen ausgesetzt, die die vieldiskutierte Frage, wie das Theater mit Auschwitz fertig werden könnte, für Stuttgart gegenstandslos machte. Keine Flucht in eine Lesung fand statt, die Bogers und Kaduks waren nicht in didaktisch redlichem Eifer in die ersten Parkettreihen versetzt.

Zunächst: Die Bühne war in ein helles klares Licht getaucht. Keine Scheinwerferzauber setzten Akzente. Fest gruppiert waren nur Richter, Verteidiger und Ankläger. Sie saßen sozusagen abseits, setzten nur durch Fragen einen Prozeß in Gang, der Auschwitz als episierenden Bericht lebendig, gegenwärtig werden ließ. Ein endloser, unendlicher Strom von Zeugen und Zeugnissen schien in Bewegung gesetzt: Die Sprecher lösten einander ab, bildeten Gruppen, traten ab in den Hintergrund, wenn sie momentan das Ihrige über Auschwitz berichtet hatten.

In voller Deutlichkeit konnte man in Stuttgart sehen und hören, was der Untertitel mit den "Elf Gesängen" bedeutet. An der Rampe hing vor jedem einzelnen Gesang (Gerd Richter hatte die Szene mit Richtigkeit und Schlichtheit "ausgestattet", so daß sie, ohne aufzufallen, die nötigen Akzente setzte) ein Lageplan von Auschwitz, der sich nach jedem Bild mit einer weiteren Beschriftung anfüllte: So wie in die leeren Umrisse des Lagerplans nach und nach die Wirklichkeit von Auschwitz eingeschrieben wurde, so wurde nach den Ermittlungen nach und nach das Bewußtsein der Zuschauer mit dem angefüllt, was Auschwitz hieß. Hob sich dieser Plan, dann wurde eine Galerie von photographierten Köpfen sichtbar: die realen Angeklagten des Frankfurter Prozesses. Und die Zeugen, die die Henker von Auschwitz wiedererkannten, taten das nicht, indem sie auf die mit Schauspielern besetzten Anklagebänke sahen, sondern indem sie auf die Köpfe der inzwischen Verurteilten blickten.

Die Austauschbarkeit von Opfern und Tätern, das grausige System der Maschinerie Auschwitz, die durch ihren Willen darüber entschied, ob einer auf die Seite der Opfer oder der Henker zu gehören habe, wurde auf diese Weise einsehbar. Die gleichen Schauspieler traten in dem Strom der Ermittlungen aus der Anonymität heraus, in die Auschwitz seine Häftlinge gebracht hatte, sie traten heraus als Betroffene und Beteiligte: unwichtig, ob sich durch die Physiognomie die Vertreter beider Gruppen unterschieden.

Peter Weiss’ "Ermittlung" sagt über die Angeklagten nicht mehr und nicht weniger aus, als es der Frankfurter Prozeß tat. Psychologische Tiefen werden da nicht ergründet. Das Nicht-Erinnern-Können, das Nicht-Erinnern-Wollen kapselt die spielenden Angeklagten in der gleichen Weise von unseren Einsichten ab, wie es während des Prozesses durch die Worte, Ausreden, Phrasen der realen Angeklagten geschah. Und da Palitzsch keinen zu einer Studie des großen, abartigen Bösewichts oder des überlebenden Opfers zwang, vielmehr nur momentanes Verhalten abverlangte, weil die Klarheit nicht auf. Biographien, sondern auf das Lager fallen sollte, mußten die Schauspieler sich weder bemüht von ihrer momentanen Rolle trennen noch ihr die Brillanz einer bühnenwirksamen Charakterstudie angedeihen lassen.

Wie zwischen den Juristen des Prozesses und den Zeugen eine unsichtbare Mauer des Nichtverstehens war – die Mauer, die zwischen heutigen Ermittlungen und dem erneuten Lebendigwerden damaliger Erfahrungen liegt –, so wurde sie auch zwischen den Zeugen von damals und den heutigen Antworten der Angeklagten spürbar.

Zwischen den einzelnen Gesängen hörte man Musik, die erst allmählich verschwand, wenn die Zeugen zu sprechen begannen. Es war dies keine Bühnenmusik, die wirksam mit ihren Mitteln versuchte, ein musikalisches Äquivalent zu Auschwitz zu finden – wie das etwa bei der Ostberliner Lesung von Paul Dessau auf eher peinigende Weise versucht worden war. Was man in Stuttgart hörte, war vielmehr das, was real an Erinnerung an die Jahre geblieben ist, die ihre letzte Konsequenz in Auschwitz fanden. "Lili Marleen", "Es geht alles vorüber", zackige und vaterländisch sentimentale Nazi-Gesänge, die die morschen Knochen zittern ließen oder dem Vaterland ihr weiches Herz opferbereit zeigten: Die damals unbekannte, zumindest verdrängte Realität wurde mit der bekannten, verkitschten, offiziellen gemischt zu jener untrennbaren Einheit, die das Publikum an Hand seiner Erinnerungen daran gemahnte, daß ebenso fest wie der musikalische Kitsch das Vernichtungslager von Auschwitz zu den Jahren gehört, über die hier ermittelt wurde.