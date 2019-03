Es wird häufig behauptet – und der Autor hat das Seine getan, um die Legende zu stützen –, die wahren Verfasser der Ermittlung hießen Boger und Kaduk, Stark und Klehr, und Peter Weiss habe sich darauf beschränkt, die Sätze ein wenig zu glätten und den Zeugniswirrwarr in eine einprägsame Szenensequenz zu verwandeln.

In Wirklichkeit aber besteht die Ermittlung aus einer mit hohem Kunstverstand exakt ausgeklügelten Bilderabfolge, die das Häftlingsschicksal, im Stil eines konsequent durchgeführten Dante-Zitats, von der Rampe bis in die Todeskammer verfolgt. Wer sich die Mühe macht, die dreifach caesurierten elf Gesänge mit Hilfe einer Graphik zu verdeutlichen, erkennt ein reiches Beziehungs- und Entsprechungsspiel, ein Alternieren von Lokalbeschreibung (Rampe, Lager, Bunkerblock, Feueröfen), von Marter-Darstellung (Schaukel, Schwarze Wand, Phenol, Zyklon B), von Folterknecht- und Häftling-Gesang: hier Stark, dort, durch das Präludium vom Überleben eingeführt, Lili Tofler.

Was auf den ersten Blick als Unisono erscheint; erweist sich bei genauerer Prüfung als wohl gegliedert und bedachtsam nuanciert: Man verfolge das Wechselspiel von Klimax und Antiklimax in den drei Gesangspartien und beachte die andeutende Charakterisierung, ein vorsichtiges Abschattieren der Zeugen: Die Frauen argumentieren anders als die Männer, Zeuge 1 und 2 bilden die Brücke zwischen den Henkern und Opfern (sie sind es auch, die den Anklagebezirk bis in die Sesselreihen der Theater ausdehnen), Zeuge 3 spricht, über die Vorlage hinausgehend, Maximen des Autors.

Auch die Diktion der Akteure ist, bei grundsätzlich gleicher Behandlung des Sprachmaterials, in Winzigkeiten persönlich gehalten – so weit jedenfalls, daß die Figuren nicht zu Typen erstarren. Nach der Lektüre schien es mir so, als habe Weiss bei dieser Personalskizzierung, die nötig ist, um dem Betrachter ein Sich-Identifizieren nahezulegen, eher zuwenig als zuviel Farbe verwandt. Wie plastisch wird der Jammeraspekt, wenn in der Zeugin die Wölfin, wenn in Boger der sentimentale Biedermännling erwacht und Dialekt-Einsprengsel den Angeklagten Konturen verleihen: "Im Frühjahr 1942 erlegte ich die Reifeprüfung" ...

An Stellen wie diesen wünscht man sich, der Generalstilisierung zum Trotz, mehr Mundart und Jargon, Akademiker-Rede und dumpfes Gebruttel, kleine charakterisierende Sprachakzente, die im Mörder den thüringischen Kleinbürger oder bayerischen Bourgeois oder den ehrenwerten Familienvater aus dem Schwäbischen zeigen, ohne deshalb gleich ins Psychologisieren und ins Chargenhafte zu geraten. Manchmal, so scheint mir, klingt das keimfreie, akkurat gegliederte und in Zeilenverse zerteilte Hochdeutsch ein wenig gar zu schön, zu poetisch –, und zwar auf beiden Seiten der Schranke –, zu gefällig und zuwenig verfremdet. Hier wäre ein wenig Brechtisches Gegen-den-Strom-Schwimmen, wären Widerhaken, Fallstricke und Fußangeln vonnöten gewesen, um die Anteilnahme nicht erlahmen zu lassen.

So sehr ich Peter Weissens Scheu vor subjektiver Zutat und willkürlicher Akzentuierung verstehe: er hat ein Passionsstück geschrieben und nicht Bernd Naumanns Berichte aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Verse gesetzt. Die Komposition verrät die Handschrift des Dramatikers und nicht allein sie: Je entschlossener Weiss die Materialien bündelt und rafft, je mehr er interpretierend hinzufügt (das Höllensignal des uniformen Gelächters!), je konsequenter er seine Praktik befolgt, die Szenen pointiert-provokatorisch schließen zu lassen – desto wahrer wird seine Geschichte, desto plausibler die Prozeß-Retraktion auf dem Theater.

Das vermeidbare Auschwitz, das geschichtlich zu rekonstruierende, das wiederholbare Auschwitz scheint mir bei Weiss zu kurz gekommen zu sein. Ich sehe Boger, aber ich sehe dahinter nicht das fördernde SS-Mitglied, den Herrn Großindustriellen, ich sehe Klehr und Kaduk, aber da Weiss es bei dem einen Ausblick beläßt (hinzunehmen sind vier Anklägerzeilen im Lili-Tofler-Gesang), sehe ich, auf Exzesse starrend, nicht die kleinen Zeichen am Wege, Intellektuelle gehören nicht zum Volk, Juden vergeben und vergessen nicht, die Kommunisten: unser Todfeind, die unheilvoll und beängstigend sind.