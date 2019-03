Warum Heinz Barwich in den Westen ging

Von Egon Vacek

Im Herbst des letzten Jahres floh einer der prominentesten Wissenschaftler der DDR in den Westen: Heinz Barwich, der Direktor des Kernforschungsinstituts der DDR in Dresden. Der jetzt 54jährige Atomforscher hat lange in der Sowjetunion gearbeitet. Er hat entscheidenden Anteil am Bau der russischen Atombombe und war dreieinhalb Jahre lang stellvertretender Direktor des russischen Kernforschungsinstituts in Dubna. Im folgenden Artikel wird dargestellt, wie es zur Flucht des Wissenschaftlers kam.

Es ging den Barwichs in der Deutschen Demokratischen Republik gewiß nicht schlecht. Professor Dr. Heinz Barwich war Direktor des "Zentralinstituts für Kernphysik" in Rossendorf bei Dresden. Er war Professor an der Fakultät für Kerntechnik der Technischen Universität Dresden. Er war nicht Mitglied der Kommunistischen Partei und wurde dennoch mit Ehren und Titeln überhäuft: Mitglied des Nationalrates, Vizepräsident des Deutschen Friedensrates, Mitglied des Forschungsrates und des "Rates für die friedliche Nutzung der Atomenergie bei der Regierung der DDR".

Die Sowjetunion verlieh ihm, zusammen mit dem Nobelpreisträger Dr. Gustav Hertz, den Stalinpreis. Heinz Barwich hatte mit seinen Forschungen zur Anreicherung des Uran-Isotopes 235 mitgeholfen, daß die sowjetische Atombombe ein Jahr früher fertig wurde.

Die Russen holten ihn 1961 als Vizedirektor des "Vereinigten Instituts für Kernforschung" der Ostblockstaaten nach Dubna bei Moskau. Die DDR verlieh ihm den Nationalpreis. Sie zahlte ihm eines der höchsten Gehälter im Lande: monatlich 8000 Mark. Er hatte eine Villa bei Dresden und eine Wohnung in Berlin. Auf dem Bankkonto lagen rund 250 000 Mark. Er besaß einen Dienstwagen mit Chauffeur und einen großen russischen Privatwagen. Er durfte zu Kongressen und Konferenzen ins westliche Ausland reisen.

Vom 31. August bis zum 9. September 1964 fand in Genf die "Dritte Internationale Konferenz für die friedliche Nutzung der Atomenergie" statt. Die DDR war nicht eingeladen. Aber sie hatte sich "Beobachterkarten" und "Presseausweise" beschaffen können, und so konnte die DDR ihr Aufgebot als Delegation deklarieren.