Es gibt unter den vielen Variationen des Däumlingsmärchens eine, die auf originelle Weise die Welt der winzig Kleinen mit der Welt der grausig Großen verbindet. In dieser Zwerg-Riese-Klitterung wird der daumengroße Wicht von einem Riesen ergriffen und gesäugt, bis er als erstarkter Kraftmeier all die Taten vollführen kann, die einem Märchenriesen wohl anstehen. Natura saltat. Der Übergang von der vermeintlich ewig langen Kindheit zur Existenzform der Erwachsenen vollzieht sich nicht kontinuierlich. Manchen Kindern gehen in bestimmten Situationen rasch und plötzlich die Augen auf. Ob sie dadurch immer riesenstark werden, ob sie die wackere Selbstsicherheit der Riesen je erlangen, das ist eine andere Frage. Peter Faecke, der in seinem Buch das erwähnte Däumlingsmärchen an zentraler Stelle rekapituliert, würde diese Frage vermutlich verneinen.

Sein Roman – er ist der zweite, den der nun fünfundzwanzigjährige Autor herausbrachte – endet mit der Konstatierung eines Traumas. Der junge Ich-Erzähler Gehrke, der sich früher Tage erinnert, versagt im klassischen Moment männlicher Bewährung. Die Jagd auf den Unheilsvogel, den Aasfresser, den Milan, mißlingt.

Die Schuld daran trägt eine bestimmte Situation, in der dem Kind Gehrke die Augen aufgingen. Markiert wird sie von der Jahreszahl 1941. Faeckes Roman hat die Pubertät zweier Jugendlicher zum Inhalt, die im Dritten Reich plötzlich „groß“ wurden.

Zu viele poetae maiores und minores haben das Spiegelbild des Nazi-Regimes im Kinderauge nachzuzeichnen versucht. Die Konfrontation derer, die schuldlos bleiben durften, mit der absoluten Schuldhaftigkeit droht ins Schablonenhafte abzugleiten.

Es war schließlich Peter Faecke selber, der in seinem ersten Roman, den „Brandstiftern“, auf das Schulderbe nur in sehr indirekter Form einging. Dieses Buch ließ den urbösen Vater Glonski gleichsam nur am Rande das Parteiabzeichen tragen. Man mußte hören wollen, um auf die richtige Spur zu kommen.

Hat sich das geändert? Hat Peter Faecke, der die Rassenverfolgung des Nationalsozialismus als zentrales Moment in sein neues Buch aufnimmt, den Mut verloren? Ich möchte diese Fragen mit allem Nachdruck verneinen. Man wird sich im „Roten Milan“ an manchen Gesuchtheiten stoßen. Man mag diese oder jene Episode langatmig finden. Man wird spüren, daß Faecke durchaus noch ein Schreiber in progress ist, ein Autor, der seine Möglichkeiten noch nicht voll ausgebildet hat. Das alles ändert nichts an der Originalität des Buches.

Er fängt nicht damit an, daß er die Phänomene des Dritten Reiches notiert. Er beginnt bei den Kindern, den Halbwüchsigen; denn er hat die Fähigkeit, das Erlebnis der Pubertät darzustellen.