Regierungsharmonie durch Untätigkeit?

Viel Gutes für die deutsche Politik in den nächsten vier Jahren erwartet niemand, es sei denn der Bundeskanzler. Aber selbst seine Getreuen nehmen Zuflucht zu spitzfindigen psychologischen Überlegungen, wenn sie die Aussichten der neuen Regierung beschreiben: 1963 habe Erhards Amtsantritt überschwengliche Hoffnungen geweckt, die naturgemäß nicht alle hätten erfüllt werden können, und die Enttäuschung sei entsprechend groß gewesen; jetzt aber fürchte man das Schlimmste und sei deshalb auch schon für kleine Erfolge dankbar.

Strahlend werden diese Erfolge sicherlich nicht sein. Wo die Politik der Bundesregierung erfolgreich sein wird, wird sie fast immer auch unpopulär sein. Dies gilt für die Außenpolitik und noch mehr für die Wirtschaftspolitik. Dieser Umstand könnte dem Kanzler den Geschmack an der Politik verderben und dem Volk den Geschmack an seinem Kanzler. Es könnte passieren, daß Erhard sein Prestige als Wohlstandssymbol opfern muß, um den Wohlstand zu retten.

Sinnlos freilich wäre es, sich statt eines Kanzlers Erhard einen Mann vom Schlage Adenauers zurückzuwünschen. In den letzten vier Regierungsjahren Adenauers hat ja jene Politik schon begonnen, deren Folgen sich jetzt zu einem Berg von Problemen und Schwierigkeiten gehäuft haben. Adenauer ist in der Außenpolitik den Chimären der Dulles-Zeit nachgejagt und hat die Wirtschafts- und Sozialpolitik treiben lassen. Unter seiner Kanzlerschaft schon gewöhnte man sich in der Bundesrepublik daran, von der Substanz und von alten Erfolgen zu leben. Jetzt ist der Jammer groß. Man klagt über die außenpolitische Isolierung, die man selber verschuldet hat, rügt die Begehrlichkeit der Verbände, die man selber geweckt hat, wünscht eine Sozial- und Wirtschaftspolitik aus einem Guß, die Finanzreform und die Reform des Strafrechts, ein ausgeglichenes Budget und ein Notstandsgesetz, die Sanierung der Bundesbahn und die Erhaltung der EWG. Der Kanzler muß sich vorkommen wie der Barbier von Sevilla: Alles auf einmal, alles auf einmal; ich kann nicht mehr.

Hilfe von der Opposition hat er nicht zu erwarten. Die milde Zurückhaltung, mit der die SPD vor der Wahl auf die politischen Taten der Koalition reagierte, ist längst vergessen. Gesetzesprogramme, die mit wechselnden Mehrheiten durchgepaukt werden, sind diesmal nicht zu erwarten. In der Außenpolitik wird die SPD die alten Parolen der Gemeinsamkeit zwar nicht ganz verleugnen, aber das wird sie nicht hindern, die Schwächen der Koalition auszunutzen. Was auch nur entfernt oppositionswürdig erscheint – die Sozialdemokraten werden es aufgreifen. Von der SPD wird die Koalition diesmal nichts geschenkt bekommen.

Um so wichtiger ist die Frage, wie denn die Koalition und das Kabinett für die künftigen Aufgaben gerüstet sind. Wurde das Kabinett verjüngt, die Organisation gestrafft? Hatte nicht Dufhues von der großen Wachablösung gesprochen? Geschehen ist wenig, und das wenige aus Zufall. Nicht Führungswille wurde bei der Zusammenstellung des Kabinetts sichtbar, sondern das Bemühen, es allen recht zu machen. Jede politische Richtung wurde integriert – aber um welchen Preis?

Bequemer Kompromiß