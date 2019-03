Von Stefan Heym

Die nachfolgende Betrachtung des DDR-Schriftstellers Stefan Heym erschien am 1. September in der französischen Literaturzeitschrift "Lettres Françaises" und am 25. September in der italienischen Zeitschrift "Rinascità". Auf unsere Bitte hin hat Stefan Heym für die ZEIT eine autorisierte deutsche Version geschrieben, die uns auch und gerade dort beachtenswert erscheint, wo Heym aus seiner Perspektive manches ganz anders sieht, als wir es sehen möchten. Die Frage nach den Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit stellt sich einem jeden Schriftsteller immer wieder anders.

Im Januar 1955, nach meiner Rückkehr vom Zweiten Kongreß der sowjetischen Schriftsteller, rief Brecht mich an, und wir trafen uns bei ihm zu Hause. Er wollte meine Eindrücke vom Kongreß erfahren. Ich erzählte ihm, was ich bemerkt hatte; aber das war bestenfalls nur jenes Zehntel des Eisbergs, das über Wasser sichtbar ist.

Brecht, der besser als ich über die unterschwelligen Gegensätze und Spannungen informiert war, hörte meinen recht begeisterten Bericht bis zu Ende an und meinte dann: "Ich werde Ihnen sagen, wann die in der Sowjetunion wieder eine Literatur haben werden. Wenn dort ein Roman erscheint, der ungefähr mit den Worten beginnt" – er dachte nach – "mit den Worten: Minsk ist eine der langweiligsten Städte der Welt."

Ich glaube nun nicht, daß Minsk besonders langweilig ist. Auch bezweifle ich, daß Brecht je in Minsk war. Sein Minsk war wie sein Sezuan oder sein Mahagonny – ein Ort, aus der Phantasie geboren, um einen Gedanken zu demonstrieren.

Wir können wohl sagen, daß in den mehr als zehn Jahren, seit Brecht seine Bemerkung über Minsk machte, nicht nur ein Roman, sondern eine ganze Anzahl von Romanen, Stücken, Erzählungen, Filmen aus der Sowjetunion gekommen sind, die den Sinn der Brechtschen Forderung erfüllen und die Sowjetunion wieder zur literarischen Großmacht werden ließen.

Denn Brecht forderte: Realismus. Wenn eine Stadt langweilig ist, sage es. Wenn ein Mann ein Schurke ist, setze ihm keinen Heiligenschein auf den Kopf. Wenn das Leben nicht so ist, wie die Leitartikel in der Zeitung und die Reisebüros es dir darstellen: Du bist Romancier, Dramatiker, Dichter, und es ist deine Pflicht, auszusprechen, was ist.