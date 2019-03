Von Peter M. Ladiges

Mein Fall ist kein Einzelfall", beginnt "Die Bastardin", "ich habe Angst zu sterben und bin zutiefst betroffen, auf der Welt zu sein."

Die dies schrieb, Violette Leduc, wurde 1907, unehelich, in Arras geboren und wuchs in Valenciennes und Paris auf. Zweierlei prägte ihre Kindheit: das Bewußtsein, keinen Vater zu haben, und das Bewußtsein, häßlich zu sein. Ihre ganze Zuneigung und Liebe richtete sie auf die Mutter, erhob sie zu einem Idol. Dieses Idol bestärkte sie in ihrem Bewußtsein von Schuld: nicht Schuld an irgendeinem Tun, sondern Schuld am bloßen Dasein, an der Tatsache, geboren zu sein, kränklich und häßlich zu sein, eine Last und eine Frau zu sein. Die Mutter erzog sie im Haß auf die Welt der Männer. Als das Kind vierzehn Jahre alt war, heiratete die Mutter. Nie sollte das Mädchen diesen Verrat überwinden. Sie fühlte sich in die Einsamkeit gestoßen und war bereit, die Einsamkeit zu verwirklichen. "Je suis un désert qui monologue" (ich bin eine Wüste, die mit sich selber spricht), schrieb sie an Simone de Beauvoir.

Diese Wüste aber ist kein leeres Land, es ist der Abgrund menschlicher Bedürfnisse.

Die Autorin erzählt ihre Kindheit, über der schützend der "Engel Fidéline" schwebte, die Großmutter, deren früher Tod sie ebenso traf wie der Verrat der Mutter. Auf dem Internat lernte sie durch die Mitschülerin Isabelle körperliche Lust kennen. Beide Personen begleiteten sie in der Erinnerung durch ihr Leben, wurden zu Emblemen der Anbetung und des Unerreichbaren. Mit der nur wenig älteren Lehrerin Hermine verband sie eine innige und zärtliche Liebe, die neun Jahre dauern sollte. Zunächst verwies man Hermine, dann auch Violette Leduc wegen dieser Beziehung der Schule. Später lebten die beiden in Paris zusammen. Die Autorin arbeitete bei einem Verlag, bei einer Filmproduktion, schließlich als Journalistin für ein Frauenmagazin. Nachdem Hermine sie verlassen hatte, heiratete sie Gabriel, mit dem sie schon lange während des Lebens mit der Freundin heimlich zusammenkam. Sie lernte Maurice Sachs kennen, den Autor von "Sabbat", eine zweifelhafte Erscheinung zwischen Résistance und Kollaboration, dessen Tod bis heute ungeklärt ist. Ihre Ehe scheiterte, sie wurde geschieden. Die letzten Kriegsjahre lebte sie mit Sachs in einer freien Verbindung, zuletzt alleir in einem Dorf nicht allzu weit von Paris, von wo aus sie intensiv Schwarzmarktgeschäfte trieb. Eines Tages hatte Sachs zu ihr gesagt: "Ihre Kindheits-Mißgeschicke fangen an, mich anzukotzen ... Sie werden aufschreiben, was Sie mir erzählen." Das Ergebnis war "L’Asphyxie".

Dieser Roman erschien vor fast zwanzig Jahren in der Reihe Espoir, die damals Camus herausgab. Die Kritik wurde sofort aufmerksam. Genet, Jouhandeau, Sartre anerkannten das Talent der Schriftstellerin. Mit Simone de Beauvoir, die sie entdeckt hatte, verband sie eine dauernde Freundschaft. Das Publikum versagte sich ihr in diesen und den folgenden Büchern, die jeweils Episoden aus ihrem Leben aufgriffen: ihre Kindheit und ihr Verhältnis zu ihrer Mutter in "L’Asphyxie", ihr Leben mit Gabriel, ihre Abtreibung und seine Krankheit in "Ravages", ihren Geiz mit sich selbst, ihrem Besitz in "L’Affamee", die Zeit des Schwarzhandels während des Kriegs in "Trésors à prendre".

Vor etwa vier Jahren dann gab ihr Simone de Beauvoir den freundschaftlichen Rat: "Warum schreiben Sie nicht einmal ganz einfach Ihre Biographie?" Es entstand "La Bâtarde", die Quintessenz ihres Lebens bis zum Ende des Krieges, bis zum Beginn ihrer schriftstellerischen Tätigkeit (der erste Teil eines Werks, an dessen Fortsetzung sie arbeitet). Das Buch wurde zu einem überraschenden Erfolg. In kürzester Zeit erreichte die französische Auflage über zweihunderttausend Exemplare. Nun liegt die deutsche Übersetzung vor –