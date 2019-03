Inhalt Seite 1 — Die Lesung in der Volkskammer der DDR Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das war ein Fall, um vor Zweifeln nicht aus noch ein zu wissen. Wären die Tatsachen von Auschwitz nicht ein zu ernstes Thema für das Theater, die Stätte des Spiels? Oder wäre vielmehr gerade das Theater imstande, die Fakten, die wie in dem Prozeß gegen die Mordkomparserie von Auschwitz und Birkenau zutage kamen, auch an einen Teil der Öffentlichkeit heranzutragen, der sie sonst nicht zur Kenntnis zu nehmen willens gewesen wäre – und auf diese Weise aus dem Frankfurter Prozeß, diesem einigermaßen hilflosen Akt der Justiz, die auf Tatbestände dieser Größenordnung nicht eingerichtet ist, doch noch ein bewußtseinsbildendes Exempel zu machen? Oder wären die Theatermaschinerie und die geselligen Begleitumstände des Theaterbesuchs einer solchen Wirkung etwa gerade im Wege? Wäre also vielleicht der Ausweg der: Theater zwar, aber unter Verzicht auf alles Theatralische – die öffentliche Lesung?

Hätte also die Deutsche Akademie der Künste in Ostberlin die bestmögliche aller Lösungen gefunden, als sie auf den Gedanken kam, Weiss’ Oratorium von einigen der besten Schauspieler der DDR (Helene Weigel, Ernst Busch, Ekkehard Schall, Wolf Kaiser) und einigen ihrer prominentesten Antifaschisten lesen zu lassen, dem Journalisten Peter Edel etwa, der Auschwitz überlebte, dem Schriftsteller Bruno Apitz, der Buchenwald überstand, dem Schauspieler Erwin Geschonneck, der Häftling in Neuengamme war, dem Dichter Stephan Hermlin, der im Untergrund Widerstand leistete, bis er fliehen mußte?

Sie alle also wirkten dort mit; Erich Engel, Manfred Wekwerth, Konrad Wolf (der Akademie-Präsident), Lothar Bellag führten Regie; Paul Dessau schrieb eine Musik; Karl von Appen entwarf ein karges "Bühnenbild", im wesentlichen bestehend aus einem Lageplan des Stammlagers Auschwitz. Des weiteren erschienen auf dieser Liste der Mitwirkenden unter anderem: der Kulturminister der DDR Alexander Abusch, die Intendanten Wolfgang Heinz und Maxim Vallentin, der Maler Werner Klemke, der Bildhauer Fritz Cremer, die Schriftsteller Wieland Herzfelde und Helmut Baierl. Die Veranstaltung war angelegt als eine antifaschistische Manifestation; daß Peter Weiss sich kurz zuvor wiederholt zum sozialistischen Lager bekannt hatte, verlieh ihr darüber hinaus den Charakter einer triumphalen Solidaritätskundgebung ("seht, er ist unser!"); und daß sie im Großen Saal der DDR-Volkskammer in der Luisenstraße stattfand (einem Mittelding zwischen Kolleg- und Operettensaal), machte aus ihr einen förmlichen Staatsakt.

Ich war bei der Lesung anwesend, ich sah einen Tag darauf eine "richtige" Aufführung (die Inszenierung Erwin Piscators in Westberlin). Der Vergleich zwischen beiden hat mir manche meiner Fragen und Zweifel beantwortet.

Es erwies sich nämlich, daß wider Erwarten nicht die Lesung, sondern nur die Bühneninszenierung die tiefe Betroffenheit erzeugen konnte, die Weiss beabsichtigt hat und deren Ausbleiben sein Oratorium nicht nur überflüssig, sondern sogar gefährlich machen würde. Die offiziellen Umstände der Volkskammerlesung, das Aufgebot an prominenten Namen, die Mischung von Laien und Schauspielern, welche bei aller Zurückhaltung, zu der sie angehalten worden waren, ihre Qualitäten nicht verleugnen konnten, der Kontrast zwischen Sprechenkönnen und Dilettantismus, der sich nicht vertuschen ließ – alles dies rückte gerade den Akt der Vermittlung des Textes an das Publikum so sehr in den Vordergrund, daß der Stoff selbst dahinter (einmal mehr, einmal weniger) verschwand. Statt auf die Worte zu hören, dachte man: Aha, jetzt also kommt der Abusch. Statt Bogers Ausreden zu überdenken, fragte man sich, wie ausgerechnet einem Apitz dieses Boger-Gerede über die Lippen käme. Das stimmte alles so wenig, daß die Unstimmigkeiten die Sache, um die es den Beteiligten zu tun war, verdunkelten. Die Ausschaltung allen Theaters, so stellte sich heraus, gereichte dem Text gerade nicht zum Vorteil, sondern behinderte seine Wirksamkeit auf fatale Weise.

Piscators Inszenierung dagegen: sie zeigte, was immer im einzelnen dazu zu sagen war, daß das Theater jedenfalls keine Apparatur zu sein braucht, die sich hinderlich zwischen den Stoff und das Publikum schiebt, sondern daß seine Möglichkeiten, intelligent genutzt, im Gegenteil dafür sorgen können, daß der Akt der Vermittlung unmerkbar wird und die unmittelbare Konfrontation von Publikum und Stoff stattfindet; und daß das Theater, so ehrenwert seine Skrupel auch sind, Unrecht hat, sich seiner selbst zu schämen und sich zu verleugnen.

Und nach dieser Erfahrung würde ich mich auch nicht mehr genieren, das zu tun, was mancher, der dem ganzen Unternehmen mit Skepsis entgegensah, für den Gipfel der Zumutung hielt – nämlich zu sagen: der war gut als Zeuge drei, der war schlecht als Kaduk. Ich geniere mich nicht, zu sagen: Bruno Apitz war natürlich ganz und gar unmöglich als Boger (und das braucht den Autor von "Nackt unter Wölfen" wahrlich nicht zu kränken), und zum Beispiel der Schauspieler Otto Mächtlinger (bei Piscator), der den Angeklagten Stark sprach, war "gut", er war "richtig" in seiner dummschlauen, ewig unreifen Tätigkeit.