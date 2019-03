Herausgegeben von Alfred Eugen Ott, Neue wissenschaftliche Bibliothek, Kiepenheuer und Witsch, Köln-Berlin, 1965, 554 Seiten, 19,80 DM.

Ein weiterer Band der neuen wissenschaftlichen Reihe der Abteilung Wirtschaftswissenschaften im Verlage Kiepenheuer und Witsch beschäftigt sich mit der Preistheorie, die einst die langen Diskussionen um den volkswirtschaftlichen "Wert" ablöste. Auch in diesem Bande ist es gelungen, namhafte Autoren zu Worte kommen zu lassen. In den Abschnitten Marktform, Theorie des Nutzens und der Nachfrage, Theorie der Kosten und des Angebotes, Preisbildung und Spieltheorie werden insgesamt 18 Aufsätze vorgeführt, die die Entwicklung der Preistheorie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges demonstrieren und repräsentieren. Unter den Autoren finden sich bekannte Namen wie Erich Schneider, H. C. Recktenwald, J. R. Hicks, J. Viner, H. v. Stackelberg, Oskar Morgenstern und andere.

Behandelt werden alle denkbaren Fälle von Angebots- und Nachfrageverhältnissen in formaltheoretischer Sicht vornehmlich Monopolpreisbildung und Oligopolpreisbildung. Auch dieser Band wendet sich ausschließlich an Kenner der Materie oder an Studierende, da nicht nur die Geschichte der Preistheorie stillschweigend vorausgesetzt wird, sondern auch weitreichende wirtschaftstheoretische Kenntnisse verlangt werden

Das wissenschaftliche Niveau dieser Aufsätze ist ungewöhnlich hoch, so daß selbst besonders interessierte Laien vor vielen Textstellen kapitulieren werden. Als Unterrichtsmittel und als Kompendium empfiehlt sich dieser Band wie jeder andere dieser Reihe ganz vorzüglich. Es sind zwar nicht immer die neuesten Beiträge zur Preistheorie, die hier zusammengestellt wurden, aber jedenfalls sind es anerkannte und kaum noch umstrittene Aufsätze. Besonders aufschlußreich ist noch immer Oskar Morgensterns Aufsatz über Preistheorie und Spieltheorie, weil er die traditionelle Ökonomie hinter sich läßt und neue Dimensionen aufzeigt, die inzwischen von anderen Gelehrten – freilich nur zögernd – aufgegriffen wurden. Lutz Köllner