Die Geschichte der Universität Regensburg, wenn sie einmal geschrieben wird, hat mit einem Kapitel der Schwierigkeiten, der Unruhe und Ungewißheit zu beginnen und mit der Erwähnung einer vertagten Grundsteinlegung. Diesen festlichen Akt hatte sich der Repräsentationen zugeneigte Gründungsrektor Freiherr von Pölnitz für den 6. November vorgenommen. Daß es nicht zu diesem Termin und nicht zu dem rhetorischen Aufwand, den der Rektor für seine Person zu entwickeln gedachte, kam, hängt zusammen mit dem Kapitel eins der Universitätsgeschichte, das von den Schwierigkeiten handelt.

Es scheint in Bayern ein persönliches Stigma zu geben, das an Personen in nicht unmaßgeblichen Funktionen auftritt, die vollauf damit befaßt sind, sich aus den Fängen ihrer Vergangenheit – der alten oder der etwas neueren – zu befreien. Sie sind so sehr dem Problem ihrer Rehabilitierung von Belastung oder Affären verhaftet, daß die "Sachfragen", die ihre Position ihnen zu lösen aufgibt, auf der Strecke zu bleiben drohen.

Der Regensburger Gründungsrektor Götz von Pölnitz hat es vermocht, die Bedrohung durch das Damoklesschwert seiner wiederentdeckten nationalsozialistischen Bekenntnisschriften zu ignorieren. Dabei ist ihm entgangen, daß er nunmehr ein Jahr verstreichen ließ, den Aufbau der ihm anvertrauten Universitätsgründung zu betreiben. Die Kompetenzen, von denen die Gründungsrektoren in Bochum etwa oder Konstanz nur zu träumen wagen, müßten ihm zum Angsttraum werden. Denn bis heute hat er weder einen Arbeitsplan aufgestellt, noch legte er die Geschäftsverteilung fest. Er vergrößerte seinen Mitarbeiterstab nicht, und er versäumte es, den notwendigen Kontakt zu Behörden und zur Bevölkerung in der oberpfälzischen Bischofsstadt mit dem traditionellen Reichsstadt-Bewußtsein herzustellen. Der neuen Universität fehlt die Rechtsgrundlage bis heute genauso wie die bürokratischen Voraussetzungen. Zu den Vorwürfen, Pölnitz habe gar zu kompromittierend vor den braunen Herren gedienert, gesellte sich also ein neuer: Der Rektor hat nicht gearbeitet.

Damit wurden Kritiker auf den Plan gerufen, die gerade von Pölnitz abgelassen hatten, weil sich herausstellte, daß mit ideologischen Vorwürfen gegen ihn nichts auszurichten war. Die FDP-Kulturexpertin Dr. Hildegard Hamm-Brücher erkundigte sich in einer Anfrage bei der bayerischen Staatsregierung, wie man sich dort die Weiterentwicklung der Universität Regensburg vorstelle. Die Abgeordnete, die unter Protest aus dem – inzwischen gescheiterten – Organisationsausschuß der Universität ausgetreten war, will auf diese Weise die Staatsregierung zwingen, sich endlich kontruktiv zu ihrem Universitätsprojekt zu äußern. Vor allem soll Ministerpräsident Goppel aus seiner Reserve gelockt werden, die ihn bisher bewog, seinem Kultusminister Huber das Risiko der Entscheidung aufzubürden, die im Grunde nur bei Ministerpräsident und Kabinett liegt, wie es die einschlägige Regierungsverordnung vorsieht.

Im Gegensatz zu anderen Gründungsprojekten, wie Konstanz und Bochum, gibt es in Regensburg keinen Gründungsausschuß. Versuche, Gründungskuratorium und einen Strukturbeirat zu einem solchen Beirat zusammenzuschließen, scheiterten bisher. Neben dem fünfköpfigen Kuratorium (der Rektor der Universität München, Prof. Weber, schied inzwischen unter Protest gegen Prof. v. Pölnitz aus) hat Kultusminister Huber zwar einen Strukturbeirat gegründet. Um seinen Einfluß aber bangen alle sachlich Interessierten – aus gutem Grund, wie sich inzwischen herausgestellt hat. Die in diesem Beirat vertretenen Wissenschaftler, von denen einige in Bochum und Konstanz erfahren haben, mit welcher Freiheit Fachleute ihre Vorstellungen von der neuen Universität verwirklichen dürfen, entwarfen eine vorläufige Satzung, die unter anderem dem umstrittenen Rektor die Würde gelassen, das Amt aber praktisch genommen hätte. Wider Erwarten hatte v. Pölnitz diesen Entwurf, der seine Kompetenzen beschnitt, gebilligt. Während aber Beiratsmitglieder, wie die Professoren Besson, Autrum, Coing, Groß-Brockhoff, Preiser und Lynnen, exakte Vorstellungen von einer neuen Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden haben, beherrscht der Rektor von Regensburg nicht minder exakt die Technik der Ministerialbürokratie. Er brachte den Satzungsentwurf, dem er zugestimmt hatte, im Ministerium zu Fall.

Der Baron Pölnitz kann sich bei solchen Eskapaden auf Freunde verlassen, die ihm, wie Ministerpräsident Goppel, aus korporativer Kartellgemeinschaft verbunden sind. Sie finden sich auch im Kultusministerium selber, für das der vielbeschäftigte Minister Huber weniger Zeit erübrigen kann als sein emsiger Vorgänger Maunz, der sich während seiner Amtstätigkeit gegen Pölnitz sperrte. Zu den Freunden des Rektors zählen aber auch nach wie vor einflußreiche Fürstenfamilien in Bayern, so die Fuggers und die Thurn und Taxis. Und sollten Pölnitz einmal wirklich Anzeichen der Amtsmüdigkeit plagen, so würde der ihm besonders gewogene Leiter der Hochschulabteilung im bayerischen Kultusministerium, Ministerialdirigent von Elmenau, ihm sicher das Kreuz stärken, ebenso wie die einflußreichen Kleriker Abt Hugo Lang von St. Bonifaz und der renommierte Mariologe Prof. Graber, Bischof von Regensburg.