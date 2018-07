H. C., Berlin

Während die Kommunistische Partei imBundesgebiet verboten ist, Werbung für sie bestraft wird, ihre Druckschriften und Zeitungen dem Verdikt unterliegen, erfreut sie sich in Westberlin behördlicher Toleranz. Die Sozialistische Einheitspartei (SED) ist nach dem Viermächtestatut als politische Partei in Westberlin zugelassen. Sie unterhält ein eigenes Parteibüro und beteiligt sich eifrig an den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten. War den Repräsentanten der DDR-Filiale auch bisher kein Erfolg beschieden, so versuchen sie doch, auf dem demokratischen Parkett Westberlins eine kleine Rolle zu spielen. Eine parteieigene Zeitung Die Wahrheit informiert ihre Leser dreimal wöchentlich.

Kam „Die Wahrheit“ bisher per Boten ins Haus, so sollte sie nunmehr mit der Post zugestellt werden. Ein entsprechender Antrag des SED-Verlages wurde aber vom Postzeitungsdienst abgelehnt: „Die Wahrheit“ sei nicht postfähig, beschied nach monatelangem Schriftwechsel die Landespostdirektion Berlin. Daraufhin appellierte der Westberliner SED-Chef Danelius an das Verwaltungsgericht. Doch gib die Post auch vor Gericht ihren ablehnenden Standpunkt nicht auf und erklärte, die Arbeit des Postzeitungsamtes sei zentral gesteuert; es könnten daher nur Druckschriften befördert werden, die im gesamten Zustellungsbereich, also auch im Bundesgebiet, erlaubt seien.

Der Anwalt des SED-Verlages argumentiere dagegen: Die SED sei eine demokratische Partei, die in Westberlin zugelassen sei und politisch wirksam werden dürfe. Das Viermächtestatut gestatte allen zugelassenen politischen Parteien freie Entfaltung, also auch der SED. Die Behinderung der Werbemöglichkeiten durch die Weigerung der Landespostdirektion, das Parteiorgan zu befördern, verstoße daher gegen den Gleichheitsgrundsatz.

Das Verwaltungsgericht Berlin indessen lehnte die Klage ab und erklärte, der SED-Verlag habe keinen Anspruch auf Betreuung durch den Postzeitungsdienst. Es könne der Post nicht zugemutet werden, Druckschriften daraufhin zu prüfen, ob sie verfassungsfeindlich seien oder nicht. Mit dieser Entscheidung will sich der Verlag jedoch nicht zufriedengeben, er hat bereits Berufung eingelegt.