1. Von Joachim Kaiser wurde in der "Süddeutschen Zeitung" (vom 4./5. September 1965) die Vermutung geäußert, die "einzigartige theatralische Wiedergutmachungs- und Aufklärungsaktion", zu der Peter Weiss’ "Ermittlung" jetzt benutzt würde, zeuge unter anderem von der Angst der deutschen Intendanten vor "scheußlichen Verdächtigungen". Wie stellen Sie sich zu diesem Vorwurf?

2. An ganz anderer Stelle, nämlich in der "Welt" (vom 19. September) wurde von Hans-Dieter Sander gesagt, "Die Ermittlung" stelle eine "erste Partisanenaktion" des zum Kommunismus konvertierten Peter Weiss dar: Er wolle mit seinem Auschwitz-Oratorium die "demokratischen Verhältnisse im Westen" verunglimpfen; hätten die westdeutschen Intendanten nur rechtzeitig genug von Weiss’ Sympathien für den Sozialismus gewußt, wären sie nicht so "ahnungslos" gewesen, so wäre ihnen die jetzige "Zwickmühle" erspart geblieben. Wie stellen Sie sich zu der These von der Partisanenaktion? Befinden Sie sich in einer Zwickmühle? Wäre "Die Ermittlung" an Ihrem Theater auch dann gespielt worden, wenn Sie von der Revision der Weiss’schen Position rechtzeitig unterrichtet gewesen wären?

3. Halten Sie es für notwendig, "Die Ermittlung" aus der üblichen Theatermaschinerie herauszunehmen oder von ihr abzuheben? Wenn ja, welche Vorkehrungen haben Sie getroffen, damit dieses Oratorium nicht wie ein beliebiges anderes Stück auf Ihrem Spielplan produziert und rezipiert wird?

Arno Assmann, Generalintendant der

Bühnen der Stadt Köln:

1. Ich fühle mich in keiner Weise verdächtig. Denn wie Sie wissen, war ich selbst als Gastregisseur in Israel und wurde dort nicht als Fremder, sondern als Freund empfangen. Dieses Oratorium dient zur Information, vor allem für die Jugend, damit gerade sie kein Ohr mehr den Stimmen gegenüber haben soll, die das, was wirklich geschah, entweder vertuschen oder "als nicht so gewesen" hinstellen wollen.

2. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Mich interessiert nicht, welcher Partei Herr Weiss angehört oder zu welcher er sich bekennt. Wichtig ist, daß jedes Wort des Oratoriums gesprochen wurde.