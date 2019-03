Gut ein Jahr hatte sich Deutschlands zweitgrößtes Unternehmen der Flugtouristik, die Südflug-Süddeutsche Fluggesellschaft mbH, Stuttgart, auf Freiersfüßen bewegt. Ende vergangener Woche wurde endlich bekannt, wer die, Glücklichen sind, mit denen die aufwärtsstrebende Einmann-Gesellschaft des ehemaligen Jagdfliegers Rul Bückle den Bund für das (geschäftliche) Leben schließen will.

Touropa und Scharnow, die beiden größten deutschen Reiseveranstalter, haben die Nebenbuhler ausgestochen. Sie werden sich mit je 25 Prozent am Kapital des Stuttgarter Unternehmens beteiligen und dessen finanzielle Basis so stärken, wie es die stürmische Expansion und die Bestellung von zwei Langstrecken-Düsenflugzeugen verlangen.

Die Enttäuschung der abgewiesenen Bewerber über die Ehe zu dritt ist groß und verständlich. Vor allem bei der Lufthansa-Tochter Condor Flugdienst GmbH hätte man nämlich nicht geringe Hoffnungen gehegt, sich mit der Südflug zu vermahlen und damit die führende Stellung im Flugcharter-Geschäft auszubauen. Trotz schnellen Wachstums und vergrößerten Flugzeugparks mußte die Condor in den letzten Jahren mit ansehen, wie ihr Marktanteil von 70 Prozent (1962) auf fünfzig Prozent sank. Die Südflug beziffert ihren Marktanteil heute auf 25 Prozent.

Es war nicht die Not, die Bückle zur Partnersuche veranlaßte, sondern der Erfolg. Und die kaufmännische Vernunft. Noch nie in der Nachkriegszeit war die Marktposition der Chartergesellschaften so stark wie heute. Es ist daher nicht verwunderlich, daß die Südflug (Umsatz 1965 etwa 20 Millionen Mark, bei 130 Beschäftigten und einem Stammkapital von 0,3 Millionen Mark) unter den zahlreichen Bewerbern des In- und Auslandes wählen konnte. Die Neigung der anderen durfte sie voraussetzen,

Warum haben nun Touropa und Scharnow das Rennen gemacht und nicht die Condor? Nur die beiden Großveranstalter Scharnow und Touropa sind keine Konkurrenten, sondern die bedeutendsten Kunden der Südflug. Insbesondere Scharnow (71 000 Flugreisende im Jahr 1965) hat frühzeitig Beförderungsverträge auf langen Strecken mit der Südflug abgeschlossen. In Zukunft werden Scharnow und Touropa der Südflug auch eine langfristige Beschäftigung sichern, was bislang keineswegs der Fall war.

Mit der Beteiligung – der Vertrag ist noch nicht abgeschlossen – wolle man vor allem den ausländischen Interessenten, einer amerikanischen Chartergesellschaft, den Weg auf den deutschen Markt verschließen, heißt es bei Scharnow im "Haus der Reise" in Hannover.

Zweifellos wird sich durch die Konzentration der Wettbewerb in der Lufttouristik verschärfen. Das wird vor allem die Condor zu spüren bekommen, die alle Anstrengungen unternimmt, ihre frühere Marktstellung zurückzugewinnen. Ob es ihr eines Tages gelingt, sich an der Düsseldorfer Lufttransport-Unternehmen (LTU) zu beteiligen, die vor allem bei Abflügen aus dem Ruhrgebiet eine starke Stellung hat? Auch für dieses Unternehmen wird sich eines Tages die Frage stellen, wer als Partner genehm ist, wenn weitere Maschinen angeschafft werden sollen.

