London, Ende Oktober

CR. Kirby, ehemals Offizier im 45. Royal Tank Regiment, hat unter seinen weißen rhodesischen Mitbürgern 1235 Unterschriften gesammelt. Sie stehen unter einem Brief an die Königin von England, der in Durchschlägen an die Premierminister von Kanada, Großbritannien und Rhodesien geschickt wurde und androht, daß die Unterzeichner ihre britischen Pässe verbrennen werden, wenn sich die Haltung des Londoner Kabinetts gegenüber Rhodesien nicht ändert.

Gerüchte, daß die Queen einen Brief an Premierminister Smith geschrieben habe, haben sich nun bestätigt: Premier Harold Wilson ist mit einer königlichen Botschaft in Salisbury eingetroffen. Es ist sein erster Besuch in Afrika und zugleich der erste und vermutlich letzte Fall, daß ein Premierminister ihrer Majestät die Unabhängigkeitsverhandlungen mit einer ehemaligen Kolonie nicht in London vom zuständigen Kabinettsmitglied führen läßt.

Wilsons Erscheinen in Salisbury soll einmal das Prinzip der britischen Alleinverantwortung für die Rhodesienfrage erneut deutlich machen. Den Rhodesiern soll ins Bewußtsein dringen, daß der britische Verzicht auf Einfluß in Rhodesien nicht so weit geht, wie die weißen Nationalisten glauben. Zweitens will Wilson dem Versuch des rhodesischen Premierministers Smith begegnen, die Verantwortung für alle Folgen einer einseitigen Unabhängigkeit auf England abzuwälzen. Er will über Presse und Fernsehen an die Rhodesier appellieren, denn er glaubt, daß die einseitige Pressepolitik der Regierung Smith den Bürgern des Landes den Blick auf die Realitäten verstellt hat.

Drittens sucht der Premier die scharfmacherischen Wirkungen der Konferenz von Accra abzufangen, wo die Mitglieder der "Organisation für afrikanische Einheit" aufgefordert wurden, ihre Beziehungen zu England zu überprüfen, falls London den weißen Siedlern Rhodesiens entgegenkomme. Wilson hat sich in Nairobi von Ministerpräsident Kenyatta über die Stimmung der afrikanischen Commonwealth-Länder berichten lassen.

Schließlich hat die Reise auch einen innenpolitischen Aspekt. Das Prestige Wilsons ist mit der Rhodesien-Krise eng verknüpft, und wenn die Opposition auch in sich gespalten ist, ob man hart oder nachgiebig gegen Smith sein soll, so lauert sie doch auf eine Gelegenheit, das Bild des "Staatsmannes" Wilson zu ramponieren. Eine Unterhausdebatte über Rhodesien ist für den Beginn der nächsten Woche zu erwarten.

Wilson hat sich vorgenommen, so lange in Salisbury zu bleiben, bis die Gespräche wieder in Gang gekommen sind; dann sollen sie durch Minister fortgesetzt werden. Der Beginn war hoffnungsvoll. Dabei hatte Smith zunächst erklärt, es werde nur über seinen Vorschlag gesprochen werden, mit einem internationalen Vertrag die rhodesische Verfassung von 1961 zu garantieren. Auch einige Politiker seiner Partei erweckten den Eindruck, als komme Wilson nur, um den Rhodesiern die Unabhängigkeit mit einem freundlichen Handschreiben der Queen zu präsentieren. Wilson aber ließ gleich erklären, Beschränkungen des Gesprächsthemas gebe es nicht. Er wolle über alles sprechen und mit allen, die ihn zu sehen wünschten, auch mit den Führern der beiden nationalistischen afrikanischen Parteien PCC und ZANU, Joshua Nkomo und Ndabaningi Sithole.