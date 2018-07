Inhalt Seite 1 — Ein Duft von Schwefel und Wein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto F. Beer

Der Geruch nach Schwefel in den Straßen und Gäßchen von Baden bei Wien, ist dem Kenner und Habitué ein lieblicher Duft. Er gibt der alten Kurstadt am Osthang des Wienerwaldes Charakter. Allerdings hat es nichts mit Schwefel zu tun, daß so viele Biedermeierhäuser gelbe Fassaden tragen. Das ist Schönbrunner Gelb. Vor hundert, vor hundertfünfzig Jahren pflegte im Sommer der Hof von Wien nach dem zwanzig Kilometer südwärts gelegenen Baden auszuwandern. Die Wiener Gesellschaft durfte nicht fehlen.

Baden – das ist ein ungewöhnliches Ensemble: Schwefelthermen und Wienerwaldhügel, Weinland und Strandbad, Roulette und Trabrennen, Biedermeierhäuser und Sommeroperette im Freien, dazu die bequeme Autobahn nach Wien.

In Baden ist jede Gewitterwolke, die über die waldigen Hänge des Anningers oder des Eisernen Tors herüberzieht, im vorhinein berühmt, denn Beethoven hat die gesamte Meteorologie von Baden in seiner Pastorale liebevoll auskomponiert. Jeder Blitz, jeder Wolkenbruch hat, bevor er sich noch richtig entlädt, musikalische Prominenz. Und wenn sich über dem Schwechattal ein Regenbogen spannt, möchte man schwören, er tue dies in jenen leeren Quinten, die das Finale der Symphonie einleiten.

Die Touristen huldigen allerdings – sofern sie nicht ernsthaft die Thermalkur gegen ihr Rheuma gebrauchen – eher dem Strandbad oder dem Heurigen. Mölding, Perchtoldsdorf, Gumpoldskirchen, Baden, Soss, Vöslau...Nur ein paar Kilometer trennen einen Ort vom anderen, und trotzdem hat der Wein jeweils einen anderen Duft. Der süffig-milde Gumpoldskirchner, der erdige rote Sosser, der volle Vöslauer Rote und dann in Baden die milden Weißweine und der burgunderartige Rote. Viel kommt davon nicht in die Welt, denn die Badener trinken ihren Wein am liebsten selbst.

Die „Heurigen“ sind Weinbauern, die nur ihren eigenen Wein ausschenken, aber keinen fremden hinzukaufen dürfen. Sie halten also reihum für je ein paar Wochen geöffnet. Man sitzt im Sommer in luftigen Gärten, im Winter in anheimelnden Kelterhäusern und tauscht Geheimtips über andere Heurige aus. Ganze Weinbauerdynastien erstrecken sich über das Badener Rebland: die Rampls, die Breinschmieds, die Habres. Wenn in warmen Nächten die alten Höfe und bauchigen Torbogen von stimmgewaltigen Zechern erfüllt sind, erklingt Schrammelmusik, ohne die der traditionelle Heurige nun einmal nicht leben kann.

Die musikalischen Reminiszenzen von Baden erschöpfen sich nicht in weinseligen Liedern. Zur Zeit, da Beethoven im felsigen Helenental wandelte, war die Kurstadt den Sommer über ein geistiges Zentrum. Beethoven hat in Schloß Gutenbrunn (heute ein komfortables Parkhotel) den Entwurf einer Zehnten Symphonie verworfen und sich zur konzentrierten Tonsprache seiner letzten Quartette durchgerungen. Mozarts „Ave verum“ erklang zuerst in der Badener Pfarrkirche. Grillparzer hat hier geschrieben. Strauß und Lanner wetteiferten mit Konzerten an der Kurpromenade. Lehár, Kalman haben eine Tradition hinterlassen, die man noch in den sommerlichen Aufführungen der Operettenarena spürt.