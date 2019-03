Ein seltsames Weltraum-Phänomen, das vorerst den Namen "Mysterium" erhielt, ist von Radioastronomen der Staatsuniversität von Kalifornien in Berkeley entdeckt worden.

Mit den Antennen des Hat-Creek-Radio-Observatoriums der kalifornischen Universität fingen Astronomen Signale auf, deren Natur nach den bislang bekannten Prinzipien der Radioemission nicht erklärt werden kann. Zunächst fiel der Verdacht auf eine auf der Erde unbekannte Substanz, die sich irgendwo in der Milchstraße befindet und jene Strahlen aussendet. Dann aber kam Professor Harold Weaver in Zusammenarbeit mit seinen Assistenten David R. W. Williams und Nan H. Dieter und dem Studenten William T. Lum, die sich mit der Analyse der Signale beschäftigen, zu dem Schluß, es müsse sich um einen noch nicht bekannten kosmischen Prozeß handeln, der sich in den weit entfernten Spiral-Armen unserer Galaxie abspielt.

Das Mysteriöse an diesen "Sendungen" aus dem Weltraum besteht einmal darin, daß ihr Radio-Spektrum sich von dem aller Elemente und chemischen Verbindungen unterscheidet, deren Vorhandensein man im interstellaren Gäs vermutet. Überdies ist das "Mysterium-Spektrum" von ungewöhnlicher Schärfe und von allen zur Zeit bekannten Radiospektren auffallend verschieden. Zudem ändern die Strahlungsspitzen, aus denen das Spektrum besteht, ihre Intensität in so unregelmäßiger Weise, daß ein periodisches Verhalten dieser Veränderungen nicht zu erkennen, ist.

Die vier amerikanischen Forscher, die in der englischen Wissenschaftszeitschrift "Nature" über ihre Beobachtungen berichten, halten es für möglich, daß sich in dem Mysterium-Phänomen ein dynamischer Prozeß offenbart, dessen Erforschung unsere Kenntnis von der Milchstraße wesentlich erweitern könnte.

V. G.