Von Horst Zetzsche

England soll für deutsche Touristen Mode werden. Scharnows Reisefachleute haben die Südküste Großbritanniens entdeckt. Ab Mai nächsten Jahres werden zum erstenmal Charterflugzeuge von Düsseldorf nach Bournemouth fliegen. Jede Woche eine Viscount. Jede Woche 60 bis 70 Passagiere. Am Ende der Saison werden das etwa 2000 deutsche Urlauber sein. 2000 von etwa 20 Millionen. So viele, also die Hälfte aller Deutschen (wenn man die noch nicht reisenden Babys abzieht) haben – wenn die Schätzungen zutreffen – insgesamt in diesem Jahr ihre Koffer gepackt und Ferien gemacht. Im nächsten Jahr werden es eher noch mehr sein, hoffen die Reisegesellschaften, die zusammen auf rund zwei Millionen Buchungen – darunter 360 000 Flugreisen – verweisen können.

Die friedliche England-Invasion wird gewissenhaft vorbereitet. Beide Seiten, englische Gastgeber und deutsche Unternehmen, wollen ins Geschäft kommen, wollen verdienen. Bei 2000 Fluggästen pro Jahr wird es nicht bleiben. Freilich, Mallorca, Trauminsel und Lieblingsziel der Deutschen, wird mit seinen jetzt schon 200 000 bundesrepublikanischen Gästen auch in ferner Zukunft nicht zu entthronen sein. Aber das wollen die Engländer auch gar nicht. Sie wollen, daß die Schönheiten ihres Landes bei uns mehr als bisher bekannt werden. Die Sehnsucht deutscher Urlauber nach Sonne, See und Sandstrand muß – jedenfalls nach Auffassung von British Travel, das den Ferienverkehr nach Großbritannien lockt – nicht tausende Kilometer in den Süden führen, sie kann (vor allem für Nord- und Westdeutsche) eine gute Flugstunde entfernt an der englischen Südküste oder auf der Isle of Wight voll befriedigt werden.

Für eine Gruppe deutscher Journalisten, die dieses Versprechen zu prüfen hatten, rollten die Gastgeber in diesen Tagen mehr als einmal einen roten Teppich aus. "Wir werden die deutschen Feriengäste so herzlich empfangen, wie sie unsere Königin in diesem Frühjahr empfangen haben", erklärte Mr. Alan Williams, der Präsident der Hotel- und Gaststättenvereinigung von Bournemouth während eines Empfangs im Highcliff-Hotel. Der Satz stand noch am selben Abend in 70 000 Auflage fettgedruckt im "Evening Echo" von Bournemouth. Daß Mr. Williams in seinem Feriengebiet mehr als ein paar rhetorische Freundlichkeiten und einen roten Teppich zu bieten hat, wurde im Laufe der Exkursion klar.

Die Sonne schien in diesen Oktobertagen in Bournemouth, in Ventnor und in Bath. Sie schien sogar in London. Erst zehn Tage später auf dem Rückflug bei der Zwischenlandung in Bremen fielen Regentropfen. Das mag Zufall sein, auf alle Fälle ist es die Wahrheit. Wer an England denkt, denkt – vor allem im Herbst – an Nebel, Regen, Sturm und Trostlosigkeit. Er denkt ganz gewiß nicht an 115 Stunden Sonnenschein, die Bournemouth als Mittelwert für den Monat Oktober errechnet hat.

Die Engländer kennen das milde Klima an ihrer Südküste sehr genau. Für sie ist Bournemouth mit seinen 150 000 Einwohnern seit langem eines der bevorzugten Bäder des Landes. Jahr für Jahr kommen 800 000 Touristen (fünf Prozent sind Ausländer) in die Stadt und sorgen für eine Drängelei, die sich von der in Timmendorf oder Cannes gewiß nicht unterscheidet. In der Hochsaison könnten die Engländer auf die deutschen Reisenden gut verzichten. Die Hotels sind belegt, der Strand ist voll. Aber die Saison ist lang in Bournemouth. Sie fängt Ostern an und reicht bis in den November hinein. Da können und sollen die deutschen Charterflüge manches Loch stopfen.

Was könnte den deutschen Touristen reizen, statt an das Mittelmeer nach Südengland zu fliegen?