Für die Öffentlichkeit nur Schaukämpfe Die technische Bundestags-Reform genügt nicht

Von Paul Sethe

Professor Wilhelm Hennis hat vor einer Woche in diesen Spalten seine Sorge um die Zukunft des parlamentarischen Regierungssystems ausgesprochen. Er beklagt die Entmachtung und Entleerung des Bundestags, und er fordert mehr Plenarsitzungen. Die Tatsache, daß die Abgeordneten während der vergangenen Jahre so emsig in den Ausschüssen arbeiteten, kann ihn nicht von seiner These abbringen, daß der Bundestag ein faules Parlament gewesen sei; es habe seine Aufgabe der öffentlichen Debatte und Kontrolle nicht erfüllt, die eben nur in den Plenarsitzungen verwirklicht werden könne. Mehr Plenarsitzungen, so sagt Hennis, erfordern aber ein anderes Bild des Parlaments, mehr Leben, mehr Bewegung. Der Präsident sollte sich nicht mehr sklavisch an die Reihenfolge der Wortmeldungen binden, sondern die Auswahl der Redner in eigener Verantwortung bestimmen.

Nun kann jeder, der die Arbeit des Bonner Bundestags regelmäßig verfolgt hat, nur von ganzem Herzen wünschen, daß die Vorschläge von Wilhelm Hennis verwirklicht würden. Wichtiges, ja Notwendiges wäre dann geschehen. Dennoch glaube ich nicht, daß der Bundestag, daß insbesondere seine Plenarsitzungen damit die Funktionsfähigkeit und das volle Leben gewännen, dessen unser politisches System bedarf.

Die Zeit des klassischen Parlamentarismus ist vorbei. Er ist tot und wird nicht wiederkehren. Im klassischen Parlamentarismus wurden die entscheidenden Kämpfe in der Vollversammlung ausgetragen. Damals rangen die Abgeordneten noch miteinander, der Ausgang war oft unsicher, politische Leidenschaft, Rednergabe, Argumente, Drohungen, die Kunst der Menschenbehandlung konnten noch Früchte tragen.

Weil wirklich gekämpft wurde, weil die Entscheidungen unsicher waren, deshalb hatten die klassischen Parlamentssitzungen einen Spannungsreiz, den – für einen politischen Menschen jedenfalls – kein Bühnenwerk erreichte. Noch heute, nach hundertzwanzig Jahren, werfe ich für die Berichte der Sitzungen, in denen Disraeli, Russell, Bentinck, Cobden den angesehensten Staatsmann ihrer Zeit – Sir Robert Peel – stürzten, mit schneidender Ironie und sittlicher Leidenschaft und abscheulicher Schmähung, noch heute werfe ich dafür jeden Band Hemingway unter die Straßenbahn.

Gewiß gab es auch im klassischen Parlamentarismus vorher Absprachen zwischen den einzelnen Gruppen, gewiß zogen auch vor der Plenarsitzung in den Wandelgängen oder den Klubs bedeutende Parlamentarier andere zu sich herüber, die bisher ihre Gegner gewesen waren. Aber da der Zusammenhalt der Gruppen nur lose war, wußte man nie genau, wie das Ergebnis sein würde. Erst bei der Abstimmung wurde der Erfolg oder Mißerfolg der Verhandlungen sichtbar, oft genug gab es große Überraschungen. Und noch immer konnte ein Redner hoffen, schwankende. Gemüter umzustimmen.